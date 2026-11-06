أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن نحو 1.98 مليون شخص في قطاع غزة، يشكلون 94% من إجمالي السكان، بحاجة ماسة ومباشرة إلى مساعدات الإيواء والمواد غير الغذائية.

وبيّنت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن 58% من سكان القطاع يواجهون احتياجات حرجة أو كارثية في مجال الإيواء، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وأظهر تقييم أجرته الوكالة وشمل 113 موقعاً، وجود 18 مركز إيواء طارئ غير آمن، من بينها مراكز تواجه خطراً مرتفعاً للغاية بانهيار مبانيها.

وفيما يتعلق بالأوضاع المائية، أفادت أونروا بأن 84% من سكان القطاع يعانون انقطاعات متكررة وغير منتظمة في إمدادات المياه النظيفة.

كما أظهرت بيانات الوكالة أن 89% من الأسر في غزة تعاني نقصًا حادًا في مستلزمات النظافة الأساسية، ما يزيد من المخاطر الصحية والإنسانية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

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