كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الجيش الإيراني: إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالخضوع لشروط طهران

فلسطين

أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات الإيواء
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات الإيواء

2026-11-06 13:07
132

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن نحو 1.98 مليون شخص في قطاع غزة، يشكلون 94% من إجمالي السكان، بحاجة ماسة ومباشرة إلى مساعدات الإيواء والمواد غير الغذائية.

وبيّنت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن 58% من سكان القطاع يواجهون احتياجات حرجة أو كارثية في مجال الإيواء، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وأظهر تقييم أجرته الوكالة وشمل 113 موقعاً، وجود 18 مركز إيواء طارئ غير آمن، من بينها مراكز تواجه خطراً مرتفعاً للغاية بانهيار مبانيها.

وفيما يتعلق بالأوضاع المائية، أفادت أونروا بأن 84% من سكان القطاع يعانون انقطاعات متكررة وغير منتظمة في إمدادات المياه النظيفة.

كما أظهرت بيانات الوكالة أن 89% من الأسر في غزة تعاني نقصًا حادًا في مستلزمات النظافة الأساسية، ما يزيد من المخاطر الصحية والإنسانية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الاونروا الأمم المتحدة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة.. اقتحام بلدات ومداهمة منازل ونصب حواجز 
الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة.. اقتحام بلدات ومداهمة منازل ونصب حواجز 
فلسطين منذ 3 ساعات
أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات الإيواء
أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات الإيواء
فلسطين منذ 4 ساعات
العدوان الصهيوني على غزة.. 6 شهداء خلال 24 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة.. 6 شهداء خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 7 ساعات
العدو
العدو "الإسرائيلي" يوظّف الشتاء سلاحًا ضد الغزيين للعام الرابع
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة.. اقتحام بلدات ومداهمة منازل ونصب حواجز 
الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة.. اقتحام بلدات ومداهمة منازل ونصب حواجز 
فلسطين منذ 3 ساعات
أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات الإيواء
أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات الإيواء
فلسطين منذ 4 ساعات
العدوان الصهيوني على غزة.. 6 شهداء خلال 24 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة.. 6 شهداء خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 7 ساعات
حطام سفينة غارقة يتحوّل إلى مصدر رزق لصيادي غزة
حطام سفينة غارقة يتحوّل إلى مصدر رزق لصيادي غزة
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة