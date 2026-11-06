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إيران

الجيش الإيراني: إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالخضوع لشروط طهران
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إيران

الجيش الإيراني: إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالخضوع لشروط طهران

2026-11-06 13:15
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جدد المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد أكرمي نيا التأكيد على أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالخضوع للشروط السبعة التي حددتها طهران.

وشدد العميد محمد أكرمي نيا في تصريح له اليوم الجمعة 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أن "أي اعتداء أو مغامرة جديدة أو أعمال شريرة في المنطقة لن تسفر بأي حال من الأحوال عن إعادة فتح مضيق هرمز".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: "إن السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق يكمن في خضوع أميركا للشروط السبعة التي تم إبلاغ الجانب الأميركي بها عبر القنوات السياسية والأمنية".

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