شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تخللتها إقامة حواجز عسكرية ومداهمة منازل المواطنين، وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة غرب جنين، ومخيم عسكر الجديد وحي الضاحية شرق نابلس، وداهمت منزلًا خلال اقتحامها المخيم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا بين قريتي عين عريك ودير إبزيع غرب رام الله، كما اقتحمت بلدة بيتونيا غرب المدينة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون المواطنين في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، وضيقوا على تحركاتهم، وفق المصادر ذاتها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن وبلدات الضفة الغربية، التي تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات ونصب الحواجز العسكرية، إلى جانب تشديد القيود على حركة المواطنين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على السكان وفرض مزيد من الوقائع على الأرض.

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