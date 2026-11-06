استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية لا سيما في الجنوب اللبناني.

الرئيس بري جدد التأكيد لسفيرة الاتحاد الأوروبي على أن" القرار الأممي 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان باستعادة أرضه كاملة حتى الحدود المعترف بها دوليًا ، وأن قوات الطوارئ الدولية تمثل إطارًا عملانيًا لتنفيذ كامل بنود هذا القرار".

كما استقبل الرئيس بري وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد عبد الرزاق شاتيلا وأعضاء مجلس الإدارة في زيارة بروتوكولية بعد تسلم المؤسسة مهامها، الزيارة كانت أيضًا مناسبة جرى خلالها عرض لبرامج وزارة الأشغال ومؤسسة المطار.

رئيس المجلس النيابي تابع أوضاع الجالية اللبنانية في ساحل العاج وذلك خلال استقباله القنصل الفخري رئيس جمعية البر والتعاون في أبيدجان محمود ناصر الدين والشيخ غسان درويش، بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة أمل علي حايك.

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