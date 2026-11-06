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عربي ودولي

 إنذارات بوجود قنابل تستهدف 11 رحلة من براغ وصوفيا وإليهما
عربي ودولي

 إنذارات بوجود قنابل تستهدف 11 رحلة من براغ وصوفيا وإليهما

2026-11-06 14:52
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 استهدفت إنذارات بوجود قنابل 11 رحلة جوية مغادرة من براغ وصوفيا أو متّجهة إليهما، وفق ما أعلن مطار العاصمة التشيكية ووزارة النقل البلغارية لوكالة "فرانس برس".

وقالت متحدثة باسم مطار براغ: "تتعلق التهديدات برحلات قادمة من الدنمارك وإسبانيا وبريطانيا. أما بالنسبة للرحلات المغادرة، فهي تشمل رحلات متجهة إلى هولندا وقبرص ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا".

وأشار متحدث آخر إلى تلقّي "تهديدات جديدة" تتحدّث عن "زرع عبوات ناسفة في عدد أكبر من الطائرات" مقارنة بالإنذارات السابقة، لكنه أوضح أنّ حركة المطار لا تزال "طبيعية وسلسة".

وقالت متحدثة باسم وزارة النقل البلغارية لـ"فرانس برس" إن السلطات تلقّت الجمعة إنذارات تتعلق برحلتين متّجهتين إلى صوفيا، إحداهما من مطار لندن ستانستد والأخرى من بروكسل. وقد هبطتا من دون حوادث".

كذلك، أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية اليوم صدور أربعة إنذارات جديدة بوجود قنابل على متن طائرات كانت تحلّق فوق الأراضي الفرنسية، موضحة أنها هبطت "بسلام" وأن فرق نزع المتفجرات "تجري عمليات التفتيش الأمني" فيها.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، المسؤول عن الأمن والدفاع الجوي: أن "تحقيقًا يجري لتحديد مصدر هذه الإنذارات التي تطال أوروبا بأكملها".

وهبطت ثلاث من هذه الطائرات في مطار أورلي، والرابعة في بوردو، بحسب مصدر مطّلع على الملف.

ومنذ بداية الأسبوع، استهدفت إنذارات مماثلة رحلات عدة في أوروبا، معظمها لشركات طيران منخفضة الكلفة.
 
 

الكلمات المفتاحية
بريطانيا بلغاريا ايطاليا
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