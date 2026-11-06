قال مساعد الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني إن "الأميركيين أخلّوا بتعهداتهم خلال المفاوضات في العام والنصف الماضيين وأفشلوها"، مؤكدًا أن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألا تكتفي بالتعهدات الأميركية المكتوبة قبل الدخول في مرحلة جديدة من الدبلوماسية.

وفي مقابلة، أكد مساعد الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على إيران أن ترى بأمّ عينها الإجراءات العملية الأميركية، وأنه متى ما تمّت ملاحظة هذه الإجراءات، ستتوفر الأرضية لفتح فصل جديد.

وعن الهدف الرئيسي من اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات بين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح باقري كني أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عقد لقاءً تفصيليًا مع رئيس روسيا الاتحادية، استمر نحو ثلاث ساعات، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من الزيارة كان إيصال رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي.

وأشار إلى أن الرسالة تضمنت طرح العناصر التي تأخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاعتبار بشأن التعاون الثنائي، كما رسمت آفاق هذا التعاون والتفاعل، بهدف توضيح موضوع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجانب الروسي بصورة أكبر وأوضح في ظل قيادة سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (رض).

ورأى أن نقل الغاز الروسي إلى إيران وممر الشمال-الجنوب مشروعان استراتيجيان من شأنهما تبديد الأوهام لدى بعض القوى، ومنها الولايات المتحدة، بشأن إمكانية ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن هذين المشروعين يمثلان إمكانات اقتصادية تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمكنها الاستفادة منهما على النحو الأمثل من أجل تقدم البلاد والمنطقة، وكذلك تعزيز الأمن.

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