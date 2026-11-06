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سريع حول ارتكاب السعودية مجزرة الوازعية: هذه الجرائم الوحشية لن تمر دون رد وعقاب
عربي ودولي

سريع حول ارتكاب السعودية مجزرة الوازعية: هذه الجرائم الوحشية لن تمر دون رد وعقاب

2026-11-06 15:47
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علّق المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على المجزرة المروعة التي ارتكبها الطيران السعودي قائلًا :" عند الساعة 7:10 من صباح اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2026) أقلعت طائرة "F-15" تابعة للعدو السعودي من قاعدة خميس مشيط واستهدفت سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز بثلاث غارات وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وغادرت محافظة تعز الساعة 8:00 ص وعادت إلى نفس القاعدة".

وتوعّد سريع بأنّ "هذه الجرائم الوحشية لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله". 
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن يحيى سريع
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