علّق المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على المجزرة المروعة التي ارتكبها الطيران السعودي قائلًا :" عند الساعة 7:10 من صباح اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2026) أقلعت طائرة "F-15" تابعة للعدو السعودي من قاعدة خميس مشيط واستهدفت سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز بثلاث غارات وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وغادرت محافظة تعز الساعة 8:00 ص وعادت إلى نفس القاعدة".

وتوعّد سريع بأنّ "هذه الجرائم الوحشية لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله".



الكلمات المفتاحية