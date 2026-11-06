كشف موقع "بوليتيكو" عن تراجع نفوذ حلفاء لوبي "أيباك" في الكونغرس الأميركي، عقب الخسارة المدوية التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية.

ونوّه الموقع إلى أن "أيباك" خسر أحد أهم حلفائه في مجلس الشيوخ، بعد هزيمة الجمهورية "سوزان كولينز"، التي ترأس لجنة المخصصات المالية في المجلس، أمام المرشح الديمقراطي عن ولاية ماين "تروي جاكسون"، مشيرًا إلى أن "أيباك" أنفق أكثر من 3.3 مليون دولار لدعم "كولينز".

كما تحدث عن نكسة كبيرة أخرى تلقاها اللوبي، بعد فوز المرشح الديمقراطي عن ولاية ميشيغان "عبد الرحمن السيد" على منافسه الجمهوري "مايك روجرز".

وقال الموقع إن "أيباك" يواجه اختبارًا صعبًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تنامي استياء الناخبين حيال العلاقات الأميركية - "الإسرائيلية".

ولفت إلى استطلاع أجراه الموقع نفسه، كشف أن 34% من البالغين يرون أن الولايات المتحدة متحالفة بشكل مفرط مع حكومة العدو "الإسرائيلية".

وأضاف أن "أيباك" اعترف خلف الأبواب المغلقة بأنه أمام تحديات مستقبلية صعبة، حيث كشف الموقع عن مذكرة للوبي يقول فيها إنه لن يواصل تأييد المرشحين بشكل مباشر أو المساهمة أو تخصيص الأموال لحملاتهم، إلا أنه سيواصل دعم المرشحين من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له ومشروع الديمقراطية الموحدة "United Democracy Project".

ونقل الموقع عن "إيلان غولدنبرغ"، نائب رئيس لوبي "J Street" المناهض لـ"أيباك"، قوله إن نتائج الانتخابات النصفية تُعد زلزالًا على صعيد مدى تأثير "أيباك" ومدى تأثير "J Street" وموقع الأخير داخل الحزب الديمقراطي.

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