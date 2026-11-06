أكد الباحث والكاتب السياسي التونسي خالد كرونة، أن نتائج الانتخابات الأميركية النصفية وما أعقبها من سقوط للجمهوريين لصالح الحزب الديمقراطي هما من أهم تداعيات معركة "طوفان الأقصى" وما تلاها من حرب صهيو-أميركية مع إيران، مشيرًا إلى أن أي تغير محتمل في السياسات الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط لا ينبع من إيمان ديمقراطي بحقوق الأمم، بل يأتي مدفوعًا بإدراك واشنطن التدريجي لفقدان نفوذها وتآكل هيبتها.

تداعيات الطوفان

وأضاف كرونة أن "الإدارة الأميركية تدرك أن تداعيات "طوفان الأقصى" لا تقتصر على حدود الميدان الإقليمي، بل تمتد لتلقي بظلالها على الشارع الأوروبي والعالمي، حيث باتت رمزية فلسطين حاضرة بقوة في تحركات الشباب في عواصم غربية كبرى مثل بروكسل، باريس، روما، وجنيف"، مشددًا على أن القبضة الأميركية فقدت صلابتها في المنطقة بعد أن أصبحت القواعد والنفوذ الأميركي في مرمى النيران الإيرانية، مما جعل إستراتيجيات الردع التقليدية تفقد زخمها.

إدارة ترامب والعقاب الانتخابي

وتابع كرونة: "تكتوي الإدارة الأميركية داخليًا بنيران تبعات سياساتها العدوانية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن الأميركي ورفاهه"، وقال: "هذا الاستياء الشعبي يفسر حجم التصويت العقابي ضد إدارة ترامب وانعكاسه على نسب الإقبال والمشاركة الانتخابية".

ولفت إلى أن "أي مآلات مقبلة لخيارات المواجهة المفتوحة ستضع المؤسسة السياسية الأميركية أمام خيارات كارثية تعجز عن تحمل أثمانها الباهظة ماليًا واجتماعيًا، مما سيفتح الباب واسعًا لمساءلة سياسية واسعة النطاق داخل مؤسسات الكونغرس ولجان التحقيق".

انحسار الحلفاء وتغير الوعي العالمي

وأوضح كرونة بأن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يمرون بحالة غير مسبوقة من العزلة والانكشاف، مشيرًا إلى أن كيان الاحتلال يشهد تزايدًا في عزلته الدولية وأزماته الداخلية المتعاظمة، وصولًا إلى سوابق قضائية في المحاكم الجنائية الدولية واعتراف دولي متزايد بطبيعة سياساته العدوانية.

ولعل العمق الأبرز في طروحات الباحث خالد كرونة يتمثل في الإشارة إلى "الارتدادات الفكرية والثقافية" لدى الشباب الأميركي والأوروبي، فقد "بدأ هذا الجيل يدرك أن الدعم المطلق للكيان بات عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على دولهم، مما ينذر بتشكل وعي جديد يرفض الصور النمطية القديمة ويعد بتغيير جذري في مشهد العلاقات الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة".

مواجهة داخلية وخارجية

وأشار المحلل التونسي إلى أن نتائج الانتخابات الأميركية لا تقتصر انعكاساتها على الجانب الخارجي فحسب، بل ستفتح الباب أمام مواجهة سياسية داخلية غير مسبوقة في واشنطن، فمن المرجح أن تتعرض إدارة ترامب لمساءلة قاسية من قِبل لجان الكونغرس ومجلس النواب بغية تحميلها مسؤولية الفشل الذريع في إدارة ملفات المواجهة الإقليمية، بدءًا من تداعيات الصراع مع إيران وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية وتضخم أسعار الطاقة التي أثقلت كاهل المواطن الأميركي، ولفت إلى أن هذا التعطيل المحتمل للكونغرس الجديد في تمرير تعيينات الإدارة أو تمويل مغامراتها العسكرية سيسهم بشكل مباشر في إضعاف الأجندة التوسعية للسياسة الأميركية، مما يمنح قوى المقاومة والتحرر في المنطقة مساحات أوسع لتثبيت معادلات الردع وفرض واقع سياسي جديد بعيدًا عن الوصاية الأحادية.

وخلص كرونة إلى أن فهم مآلات السياسة الدولية والإقليمية بمعزل عن "الطوفان" وتداعيات الصراع مع إيران يبدو قاصرًا، فتراجع نفوذ المنظومة التقليدية المهيمنة ونهوض الوعي الإنساني والشبابي العالمي يعجلان من انتهاء مرحلة الاستعلاء والوصاية، ويفتحان الباب أمام صياغة واقع عالمي جديد ومختلف جذريًا.

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