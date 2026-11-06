لبنان
مختار كفردبيان: لا وجود لعناصر من حزب الله في جرود عيون السيمان
نفى مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونيّة، عن "وجود عناصر من حزب الله في جرود عيون السيمان- كفردبيان، وتعرّضهم للصيّادين والمتنزهين".
وأكّد في بيان الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أنّ هذه المعلومات "عارية من الصحّة تمامًا"، مشدّدًا على أنّ "الوجود الأمني في جبال كفردبيان يقتصر على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وشرطة بلدية كفردبيان".
ودعا إلى "توخّي الحذر والدّقّة في نشر أي خبر يتعلّق بالبلدة"، مشيرًا إلى أن "الجرد مفتوح أمام الإعلام في كل وقت".