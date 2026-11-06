نفى مختار ​بلدة كفردبيان​ وسيم مهنا، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونيّة، عن "وجود عناصر من حزب الله في جرود ​عيون السيمان​- كفردبيان، وتعرّضهم للصيّادين والمتنزهين".

وأكّد في بيان الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أنّ هذه المعلومات "عارية من الصحّة تمامًا"، مشدّدًا على أنّ "الوجود الأمني في جبال كفردبيان يقتصر على ​الجيش اللبناني​ والأجهزة الأمنية وشرطة بلدية كفردبيان".

ودعا إلى "توخّي الحذر والدّقّة في نشر أي خبر يتعلّق بالبلدة"، مشيرًا إلى أن "الجرد مفتوح أمام الإعلام في كل وقت".

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