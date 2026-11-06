أدان المجلس السياسي الأعلى في اليمن المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في سوق "الحضارة" بمديرية الوازعية في محافظة تعز، محملًا "النظام السعودي كامل المسؤولية عن هذه المجزرة وعن تداعياتها القانونية والإنسانية".

وأكد المجلس، في بيان اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن "دماء أبناء الشعب اليمني ليست مستباحة، واستهداف المدنيين والأسواق والمنشآت المدنية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب"، مشددًا على أن "اليمن سيمارس حقه المشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته".

ودعا "الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الخروج عن صمتها المخزي، وإدانة هذه الجريمة فورًا وبصورة صريحة". كذلك، وجّه الحكومة والجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه الجرحى، وإغاثة الأسر المتضررة ورعاية أسر الشهداء، وحصر الأضرار وتوثيق الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن "دماء أبنائه لن تذهب هدرًا، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن حماية الشعب وصون سيادته مسؤولية لا تهاون فيها، وأن هذه الجرائم لن تزيد اليمن إلا ثباتًا حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر من أرضه".

كذلك أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو السعودي بحق المدنيين في الوازعية بمحافظة تعز.

وأوضح المكتب في بيان، أن استهداف العدو السعودي سوقًا شعبية بعدة غارات واستمراره في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني؛ كل ذلك يشكل جرائم حرب موصوفة، وقال: "مما يؤسف له أن هذه الجرائم السعودية المشهودة أضحت كأنها ملف منسي في أدراج الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي".

ولفت إلى أن النظام السعودي لم يكن ليتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم الوحشية لولا الدعم والغطاء السياسي الأميركي، مؤكدًا أن تصعيد النظام السعودي باستهداف الشعب اليمني سيُواجه بردود موجعة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة والبيئة في اليمن، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف طيران العدو السعودي اليوم لسوق شعبي في مديرية الوازعية بمحافظة تعز إلى 38 شهيدًا وجريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن استهداف طيران العدو السعودي لسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية بثلاث غارات، أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة غير نهائية.

وأشار البيان، إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض والتعرف على الأشلاء المتناثرة.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 67 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات تعز ولحج وصعدة والجوف ومأرب بواسطة طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما تم العدوان الصاروخي من نجران. وقد خلفت الغارات والقصف الصاروخي عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغت أربعة آلاف و264 غارة جوية وهجومًا صاروخيًا.

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