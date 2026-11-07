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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-07 06:14
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08:36 |
العميد محبي: في إنجازها الاستراتيجي الثاني نجحت القوات الجوفضائية في "تحويل المعرفة إلى صناعة وإنتاج كميات كبيرة من المعدات الدفاعية المتطورة"
08:36 |
العميد محبي: أظهرت عمليات إطلاق النار الدقيقة والمتواصلة استدامة الردع الإيراني الفعّال
08:35 |
العميد محبي: الاستنساخ المباشر للمسيّرة "شاهد 136" من قِبل دول عديدة بما فيها الولايات المتحدة دليل على التحوّل التكنولوجي العميق والتفوّق المحلي لصناعة الدفاع الإيرانية
08:34 |
العميد محبي: هذا الإنجاز الاستراتيجي العظيم رفع إيران من دولة مستوردة للأسلحة العسكرية إلى مُصدِّر قوي لمعدات الجوفضاء المتقدمة
08:33 |
العميد محبي: الإنجاز الأول والأهم لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة يتمثل في "إنتاج المعرفة المحلية وتوطين صناعات الجوفضاء"
08:32 |
إيران| المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي: إنتاج المعرفة المحلية في مجال الطيران والفضاء غيّر بنية الدفاع في البلاد
06:16 |
إيران| الجيش الإيراني: أسقطنا مسيرة أميركية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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