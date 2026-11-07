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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
08:36 |العميد محبي: في إنجازها الاستراتيجي الثاني نجحت القوات الجوفضائية في "تحويل المعرفة إلى صناعة وإنتاج كميات كبيرة من المعدات الدفاعية المتطورة"
08:35 |العميد محبي: الاستنساخ المباشر للمسيّرة "شاهد 136" من قِبل دول عديدة بما فيها الولايات المتحدة دليل على التحوّل التكنولوجي العميق والتفوّق المحلي لصناعة الدفاع الإيرانية
08:34 |العميد محبي: هذا الإنجاز الاستراتيجي العظيم رفع إيران من دولة مستوردة للأسلحة العسكرية إلى مُصدِّر قوي لمعدات الجوفضاء المتقدمة
08:33 |العميد محبي: الإنجاز الأول والأهم لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة يتمثل في "إنتاج المعرفة المحلية وتوطين صناعات الجوفضاء"
08:32 |إيران| المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي: إنتاج المعرفة المحلية في مجال الطيران والفضاء غيّر بنية الدفاع في البلاد