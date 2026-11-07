يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ394 على التوالي، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي أحدث التطورات، استشهد الفلسطيني نبيل حمد متأثرًا بإصابته جراء استهداف "إسرائيلي" وقع قبل عدة أيام في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

كما استشهدت الطالبة الجامعية سارة حسن أبو جياب، التي تدرس الطب، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف "إسرائيلي" استهدف الجامعة الإسلامية في غزة قبل نحو عشرة أيام.

وفي حادثة أخرى، استشهد الفلسطيني محمد القيشاوي، وأصيب عدد من المواطنين، بينهم مصاب بجروح خطيرة، جراء استهداف مجموعة من المواطنين في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

من جهته، أعلن مستشفى العودة استشهاد الطفل عدنان طارق عدنان القيرناوي، البالغ من العمر 12 عامًا، برصاص الجيش "الإسرائيلي" شرقي مخيم البريج، وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد المواطنة نورة أبو عاذرة شيخ العيد، البالغة من العمر 54 عامًا، وإصابة مواطنين اثنين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة بئر تسعة عشر، جنوبي مدينة خان يونس.

ميدانيًا، قصفت مدفعية العدو، أمس مناطق جنوبي خان يونس وشرقي دير البلح، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه مناطق شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرقي مخيم المغازي، وسط القطاع.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1602، فيما بلغ عدد المصابين 5799، إلى جانب انتشال جثامين 847 شهيدًا من تحت الأنقاض.

أما الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، منذ اندلاعها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 74 ألفًا و618 شهيدًا، و175 ألفًا و925 مصابًا.



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