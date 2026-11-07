أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن حركة أنصار الله في اليمن باتت تمارس دورًا عمليًا في تنظيم حركة الملاحة بالبحر الأحمر، عبر نظام يسمح للسفن بطلب إذن مرور من خلال البريد الإلكتروني.

وذكرت الصحيفة أن بعض السفن بدأت التواصل مع الحركة قبل عبور باب المندب، وذلك بعدما أعلنت الجماعة في وقت سابق من هذا العام فرض حظر على مرور السفن السعودية.

وقالت الصحيفة، استنادًا إلى إفادات أفراد من أطقم سفن ورسائل إلكترونية، إن مقدمي طلبات العبور يتلقون ردًا من الحركة خلال 24 ساعة.

وأوردت "وول ستريت جورنال رسالة بعثها ربان إحدى السفن، أكد فيها أن سفينته "لا تربطها أي صلات بـ "إسرائيل" أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة"، مضيفًا: "نرجو تأكيد السماح لنا بالمرور الآمن".

وفي رسالة أخرى، نقلت الصحيفة ردًا من الحركة على طلب تقدمت به سفينة حاويات صينية، جاء فيه "يسرنا أنكم فهمتم المعايير المتعلقة بنطاق حظر السفن". وأضافت الحركة أن السفينة حصلت على تصريح عبور صالح لمدة 7 أيام، وتابعت: "ندعوكم أيضًا إلى الاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني لتلقي آخر الأخبار والتحديثات".

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