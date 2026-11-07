أجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي سلسلة من المشاورات الهاتفية المكثفة مع 12 من نظرائه في دول المنطقة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وكتب عراقجي "تناولت هذه المباحثات التي أجراها مع وزراء خارجية (عُمان ومصر والأردن والسعودية وقطر وقبرص وتركيا والكويت والإمارات وتونس والعراق وباكستان)، استعراضًا شاملًا لآخر التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تداعيات التصعيد والتحركات الاستفزازية من قبل امريكا والكيان الصهيوني.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه خلال هذه المشاورات استعرض المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، ووقف كافة أشكال العدوان والتهديدات وتجنب التدخلات الخارجية التي من شأنها تقويض الاستقرار مؤكدًا على مسؤولية دول المنطقة في الحد من انتشار حالة انعدام الأمن.

كما أكد عراقجي حق إيران المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، داعيًا إلى ضرورة صياغة ترتيبات أمنية إقليمية تعتمد على التعاون المشترك بعيدًا عن تدخل القوى الخارجية.

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