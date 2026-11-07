كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي مركز عدل لشؤون المرأة يدين الإساءة إلى أمهات الشهداء 

لبنان

مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة
لبنان

مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة

2026-11-07 10:48
132

 أعلن مصرف الإسكان عن إطلاق منتجه السكني الجديد المخصّص لتمويل المنازل الجاهزة والمسبقة الصنع (Prefabricated Houses)، اعتبارًا من يوم الاثنين 9 تشرين الثاني الحالي، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير خدماته وتنويع منتجاته التمويلية.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والتواصل في مصرف الإسكان، "يأتي هذا القرض الجديد استكمالًا لمسيرة المصرف في ابتكار حلول سكنية عملية وعصرية، تستجيب لحاجات المواطنين اللبنانيين وتواكب التطورات الحديثة في قطاع البناء والإسكان".

وأضاف: "يهدف البرنامج إلى إتاحة فرص إضافية أمام اللبنانيين لتملّك منازل جاهزة، وفق شروط ومعايير تمويلية يحددها المصرف، مع مراعاة المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المعمول بها".

ولفت البيان إلى أن "مصرف الإسكان سيعلن لاحقًا عن التفاصيل المتعلقة بشروط الاستفادة من القروض وآليات تقديم الطلبات، وفق الأصول والإجراءات المعتمدة لدى المصرف".

وفي المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن "إطلاق هذا المنتج المالي الجديد، يشكّل محطة إضافية في مسيرة التطوير والتجديد التي ينتهجها المصرف"، وقال: "إن مصرف الإسكان لا يكتفي بالمحافظة على دوره التقليدي في التمويل السكني، بل يسعى باستمرار إلى استحداث مشاريع وحلول مبتكرة تواكب تطلعات اللبنانيين وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتحقيق حلم امتلاك منزل".

هذا، وأضاف: "إننا نؤمن بأن الحق في السكن الكريم يجب ألا يبقى مجرد طموح، بل أن يتحوّل إلى فرصة حقيقية ومتاحة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين".

وشدد على أن إطلاق هذا المنتج المالي الجديد يؤكد أن مصرف الإسكان مؤسسة حيوية ومتجدّدة لا تتوقف عند الإنجازات المحققة، بل تعمل باستمرار على توسيع خدماتها وتطوير أدواتها التمويلية، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في السكن هو استثمار في الإنسان والأسرة ومستقبل لبنان.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان مصرف الإسكان
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات العدو في جنوب لبنان مستمرة: قصف وتمشيط وتوغّل دبابات
اعتداءات العدو في جنوب لبنان مستمرة: قصف وتمشيط وتوغّل دبابات
لبنان منذ ساعة
مركز عدل لشؤون المرأة يدين الإساءة إلى أمهات الشهداء 
مركز عدل لشؤون المرأة يدين الإساءة إلى أمهات الشهداء 
لبنان منذ 3 ساعات
مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة
مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة
لبنان منذ 3 ساعات
السيد يرفض إملاءات السفارات: طلب التأييد العلني يشبه ممارسات الأنظمة الديكتاتورية
السيد يرفض إملاءات السفارات: طلب التأييد العلني يشبه ممارسات الأنظمة الديكتاتورية
لبنان منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
رغم الاعتداءات
رغم الاعتداءات "الإسرائيلية"... مختار حاريص يتمسّك بدكّانته وأرضه
خاص العهد منذ ساعة
مركز عدل لشؤون المرأة يدين الإساءة إلى أمهات الشهداء 
مركز عدل لشؤون المرأة يدين الإساءة إلى أمهات الشهداء 
لبنان منذ 3 ساعات
مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة
مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة
لبنان منذ 3 ساعات
غادة أيوب.. سفيرة
غادة أيوب.. سفيرة "النوايا السيّئة"!
نقاط على الحروف منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة