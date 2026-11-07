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لبنان

اعتداءات العدو في جنوب لبنان مستمرة: قصف وتمشيط وتوغّل دبابات
لبنان

اعتداءات العدو في جنوب لبنان مستمرة: قصف وتمشيط وتوغّل دبابات

2026-11-07 12:16
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واصل جيش العدو اعتداءاته على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان، حيث استهدف بالقصف المدفعي أطراف النبطية الفوقا، وحاريص – حداثا (منطقة العريش)، ووادي السلوقي، وبرعشيت، وزبقين، إضافة إلى بلدة حداثا.

كما سُجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة في ميس الجبل وبركة النقار، وباتجاه منطقتي بيت ياحون وعيتا الجبل، فيما نفّذ جيش العدو تفجيرًا في بلدة القنطرة.

وفي بلدة عيتا الجبل، استهدف الجيش "الإسرائيلي" منزلًا غير مأهول بقذيفة مباشرة، قبل أن يعاود استهدافه بقذيفة ثانية، ما أدى إلى اندلاع النيران داخله.

وفي تطور ميداني، توغلت دبابات "إسرائيلية"، قرابة الساعة الثامنة صباحًا، باتجاه منطقة الحوزة عند أطراف بلدة عيتا الجبل، قبل أن تنسحب عند الساعة 8:12 صباحًا باتجاه بلدة بيت ياحون.

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الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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