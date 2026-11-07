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منوعات

جويا يتلقى خسارته الأولى في الدوري.. وشباب الساحل يحقق فوزه الأول
منوعات

جويا يتلقى خسارته الأولى في الدوري.. وشباب الساحل يحقق فوزه الأول

2026-11-07 18:23
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ألحق نادي الإخاء الأهلي عاليه الخسارة الأولى بالمتصدر جويا الرياضي، بعدما تغلب عليه 1-0، في المباراة التي جمعتهما بعد ظهر السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، على ملعب أمين عبد النور في بحمدون، ضمن المرحلة السادسة من الدوري اللبناني الـ67 لكرة القدم.

وسجّل حسن عواضة هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 33.

وفي المباراة الثانية، حقق نادي شباب الساحل فوزه الأول هذا الموسم، بتغلبه على نادي شباب الغازية، الذي يلعب تحت رخصة نادي المبرة، 1-0، على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية.

وسجّل محمد سعد هدف الفوز للساحل في الدقيقة 89.

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم الرياضة الدوري اللبناني لكرة القدم
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