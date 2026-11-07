نفَّذت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، 6 عمليات عسكرية نوعية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المُسيَّرة، 5 منها استهدفت أهدافًا حيوية وعسكرية في السعودية، وعملية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في محافظة مأرب اليمنية.

وقالت القوات اليمنية، في بيان، إنّ "العملية الأولى استهدفت بنجاح "مطار الملك خالد الدولي" وخزانات النفط وبرج التقطير التابعة لشركة "أرامكو" في عاصمة العدو السعودي الرياض، والعملية الثانية استهدفت بنجاح "أرامكو" في خريص (في شرق السعودية)، فيما استهدفت العملية الثالثة بنجاح محطة الضخ رقم 8 في منطقة الدوادمي (في الرياض)".

أضافت: "استهدفت العملية الرابعة تحشيدات العدو السعودي في معسكر "الحرس الوطني" في نجران وكانت الإصابة مباشرة وخلّفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، في حين استهدفت العملية الخامسة تحشيدات العدو السعودي في شرق محافظة الجوف (السعودية) على ثلاث مراحل، وسبَّبت مقتل وإصابة العشرات من تحشيدات العدو السعودي تحت قيادة الضابط السعودي فارس الشمري".

وتابعت قائلةً: "أمّا العملية السادسة فاستهدفت تحشيدات العدو السعودي في شرق مديريتَيْ رغوان ومدغل في محافظة مأرب (في اليمن) تحت قيادة الضابط السعودي فارس الشمري، مخلِّفةً عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وأكّدت القوات اليمنية أنّ العمليات الـ6 "أتت في إطار الرد على العدوان السعودي الغاشم على اليمن وردًا على جرائمه الوحشية، والتي كانت آخرها جريمته البشعة بحق الباعة والمتسوِّقين في سوق الحضارة في مديرية الوازعية في محافظة تعز صباح أمس الجمعة، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين شهداء وجرحى، وكذلك جريمته البشعة بحق الآمنين في مساكنهم في مديرية بني حشيش (في شرق صنعاء) ظهر اليوم، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، جُلَّهم نساء وأطفال شهداء وجرحى، وأدّت إلى تدمير 6 منازل على الأقل".

وتوعَّدت القوات اليمنية "العدو السعودي المجرم قرن الشيطان وقاتل الأطفال والنساء" بأنّها "لن تتهاون في الاقتصاص لدماء أبناء اليمن العزيز الصابر"، مؤكّدةً أنّ "العدو السعودي سيدفع الثمن غاليًا أمام كل جريمة واعتداء".

كذلك، أعلنت عن "استمرار عملياتها في اتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف تحشيدات العدو السعودي وضباطه".

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