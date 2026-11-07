كشف السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، عن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في موسكو: "إنّ شجاعة الشعب الإيراني أدهشتنا وأدهشت العالم أجمع".

وقال جلالي، في تصريحات، مساء السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إنّ "المباحثات الثنائية بين رضائي وبوتين تناولت المسائل المتعلِّقة بالملف النووي وأوجه التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال، وآخر المستجدّات المتعلِّقة بالحرب والعدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران والأحداث الأخيرة".

أضاف: "جرى خلال اللقاء توضيح الشروط الإيرانية الـ7 لإعادة فتح مضيق هرمز والتفاعلات التي جرت في هذا السياق".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الجانبين بحثا موضوع المحطات النووية في إيران والمضايقات التي تعرَّضت لها طهران في هذا المجال من جانب "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكّدًا أنّ "روسيا تؤيِّد الموقف القائل بأنّ الوكالة تتعامل مع إيران بسلوك تمييزي وخارج عن القواعد".

وذكَر السفير الإيراني لدى روسيا أنّه "جرى خلال الحوار مع بوتين توضيح المواقف الحازمة لإيران إزاء تنصُّل أميركا المتكرِّر من تعهُّداتها وعدم جدوى المفاوضات من دون الحصول على ضمانات حقيقية".

كما أشار إلى أنّ "من بين المواضيع المهمة التي جرى بحثها هو مشروع ممر الشمال - الجنوب والمشروع العملاق لنقل الغاز الروسي إلى إيران".

وكان رضائي قد التقى بوتين في موسكو، الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وسلّمه رسالة من قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

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