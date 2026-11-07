واصل نادي الصفاء انفراده بصدارة الدوري العام اللبناني الـ67 لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على طرابلس الرياضي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن منافسات المرحلة السادسة.

وبهذا الفوز، رفع الصفاء رصيده إلى العلامة الكاملة، محققًا انتصاره السادس على التوالي، ومؤكدًا بدايته المثالية هذا الموسم.

وسجل أهداف الصفاء كل من أداما دياو في الدقيقة (12)، وتيديان كامارا (23)، ويوجين (55)، ومحمد قدوح (90).

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