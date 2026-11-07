وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي رسالة حادّة إلى الأميركيين، أكد فيها أن واشنطن خسرت الحرب والانتخابات معاً، محذرًا إياهم: إذا بدأتم حربًا، فستواجهون ردًا مدمّرًا.

وكتب رضائي في منشور له عبر منصة "إكس" السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، "لقد خسرتم الحرب والانتخابات معًا. فقد أقرّ (نائب الرئيس الأميركي جي دي) فانس بالهزيمة، و(وزير الخارجية الأميركي ماركو) روبيو على وشك الرحيل، و(وزير حرب الولايات المتحدة بيت) هيغسيث سيُقال من منصبه قريبًا، أما قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) فقد أصبح الآن مقدّم بودكاست!".

وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منشوره بالقول: "إلى من ينبغي لنا أن نوصل هذه الرسالة في واشنطن تحديدًا، ومفادها أنكم إذا بدأتم حربًا، فستواجهون ردًا مدمّرًا؟".

الكلمات المفتاحية