وسّع العدوان السعودي، بعد ظهر اليوم السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، رقعة اعتداءاته الإجرامية على المدنيين في صعدة وتعز، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 23 مدنيًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، إصابة 18 شخصًا بنيران العدو السعودي إثر استهدافه بقصف مدفعي وبالطيران المُسيَّر مناطق متفرقة في مديريات باقم، وشدا، ورازح بمحافظة صعدة.

وبالتوازي مع هذه الجرائم، أعلن الأصبحي عن استشهاد وإصابة خمسة مواطنين باستهداف طيران العدو السعودي مديرية المسراخ بمحافظة تعز.

وأوضح أن طيران العدو السعودي استهدف منطقة المطالي بالأظهور في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين، بينهم طفلة.

وتأتي هذه الجرائم بعد أن ارتكب العدو السعودي، مجزرة وحشية في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، حيث استهدف عددًا من منازل المواطنين في قرية الشرية، ما أسفر عن 63 شهيدًا وجريحًا حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة والبيئة.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن إحصائيات الاعتداءات الإجرامية السعودية التي طاولت المدنيين في مختلف المحافظات.

وفي بيان له مساء اليوم، قال سريع: إن الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 105 غارات جوية وهجمات صاروخية، "استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، وتعز، وعمران، وحجة، وصعدة، ومأرب، ولحج".

وأشار إلى أن العدو السعودي شن اعتداءاته الجوية والصاروخية "من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان"، مؤكدًا أن الاعتداءات "خلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، جُلُّهم من النساء والأطفال".

وفي ختام البيان، أشار متحدث القوات المسلحة إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 4369 غارة جوية وهجمة صاروخية.

وفي بيان سابق اليوم، أعلن العميد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت اليوم ست عملياتٍ عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك في إطار الردّ على العدوان السعودي الغاشم على [اليمن] وردًّا على جرائمه الوحشية والتي كانت آخرها جريمته البشعة بحقّ الباعة والمتسوقين في سوق الحضارة بمديرية الوازعية، وكذا جريمته البشعة بحقِّ الآمنين في مساكنهم في مديرية بني حشيش ظهر اليوم".

وأكدت القوات المسلحة أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات النفط وبرج التقطير التابعة لشركة "أرامكو" في الرياض، مشيرًا إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح، فيما استهدفت العملية الثانية شركة أرامكو في خريص وحققت هدفها بنجاح.

أما العملية الثالثة فقد استهدفت محطة الضخّ رقم 8 في منطقة الدوادمي، والعملية الرابعة "استهدفت تحشيدات العدوّ السعودي في معسكر الحرس الوطني بنجران وكانت الإصابة مباشرة وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى"، فيما العملية الخامسة "استهدفت تحشيدات العدوّ السعودي شرق محافظة الجوف على ثلاث مراحل وتسببت في مصرع وإصابة العشرات من تحشيدات العدو السعودي تحت قيادة الضابط السعودي فارس الشمري".

أما العملية السادسة فقد استهدفت تحشيدات العدوّ السعودي شرق مديريتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب تحت قيادة الضابط السعودي فارس الشمري، وخلّفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها "لن تتهاون في الاقتصاص لدماء أبناء اليمن، وأن [المعتدي] سيدفع الثمن غاليًا أمام كلّ جريمة واعتداء"، وأكدت كذلك، أنها مستمرة في عملياتها باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

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