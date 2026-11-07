قُتِل 6 أشخاص، هم 4 نساء ورجلان، وأُصِيب أكثر من 12 آخرين بينهم ضباط شرطة، السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بإطلاق نار في مدينة كراكوف في جنوب بولندا، بحسب ما أكّدت الشرطة في المدينة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الشرطة في كراكوف قوله: "إنّ رجلًا اقتحم بسيارته ساحة السوق الرئيسية وبدأ يطلق النار عشوائيًا على المارّة. وتمكّنت الشرطة من السيطرة على المهاجم بعد إصابته بالرصاص، وتمَّ نقله الى المستشفى".

وذكَرت "فرانس برس" أنّ عددًا من الأشخاص كانوا ممدَّدِين على الأرض في كراكوف عقب إطلاق النار، إلى جانب مركبات إسعاف وعناصر شرطة مسلحين"، مؤكّدةً أنّ "من بين المصابين ضباط شرطة".

وأظهرت صور من موقع الحادثة انتشار عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف في محيط الساحة وهبوط مروحية إنقاذ فيها، في حين نقلت قناة "تي في أن 24" البولندية عن متحدثة باسم الشرطة في كراكوف قولها: إنّ "الشرطة عثرت على أسلحة أخرى وكمية كبيرة من الذخيرة داخل سيارة المشتبه فيه"، مشيرةً إلى أنّه "يبلغ من العمر 24 عامًا".

وفي وقت سابق، دعت السلطات في كراكوف السكان في المنطقة المجاورة للحادثة إلى "التوجّه نحو مكان آمن".

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في منشور على منصة "أكس"، إنّه "يتابع باستمرار مستجدّات الوضع في كراكوف عقب إطلاق النار المأساوي"، مشيرًا إلى أنّ "الشرطة تحقق في خلفية الحادثة وكل ملابساتها".

الكلمات المفتاحية