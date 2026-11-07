أكّدت بعثة إيران في فيينا أنّ ""برنامج المكافآت" المزعوم الذي أطلقته الولايات المتحدة لا يسعى سوى إلى استقطاب شركاء في ارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية ومزيد من العدوان".

وذكّرت البعثة، في بيان، مساء السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأنّ "لدى أميركا والكيان "الإسرائيلي" سجلًا أسود في اغتيال العلماء الإيرانيين وتنفيذ أعمال تخريب متكرِّرة استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، فضلًا عن قصفها".

وحذّرت من أنّ "أيّ دولة أو مؤسسة حكومية أو منظمة دولية، بما فيها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، تقدّم معلومات تسهِّل ارتكاب مثل هذه الجرائم ستُعرِّض نفسها للمساءلة القانونية الدولية".

وشدّدت كذلك على أنّ "تحديد مكافأة مالية لا يلغي التواطؤ في الجريمة ولا يمنح الحصانة من المساءلة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت عن "تخصيص مكافأة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار للأشخاص الذين يمتلكون معلومات عن المنشآت والمعدات والتقنيات والعاملين المرتبطين في البرنامج النووي الإيراني"، ودعتهم إلى "تقديم ما لديهم من معلومات".

وقالت الوزارة، في بيان، السبت، إنّ "المكافأة تشمل معلومات عن المنشآت والتجهيزات النووية، والعلماء والموظفين العاملين في هذا المجال، فضلًا عن الأفراد والمؤسسات "المتورّطة" في نقل المعدّات النووية"، بحسب تعبيرها.

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