كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

إيران

بعثة إيران في فيينا:
إيران

بعثة إيران في فيينا: "برنامج المكافآت" الأميركي عدوانٌ يستقطب شركاء مجرمين وإرهابيين 

2026-11-07 22:59
75

أكّدت بعثة إيران في فيينا أنّ ""برنامج المكافآت" المزعوم الذي أطلقته الولايات المتحدة لا يسعى سوى إلى استقطاب شركاء في ارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية ومزيد من العدوان".

وذكّرت البعثة، في بيان، مساء السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأنّ "لدى أميركا والكيان "الإسرائيلي" سجلًا أسود في اغتيال العلماء الإيرانيين وتنفيذ أعمال تخريب متكرِّرة استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، فضلًا عن قصفها".

وحذّرت من أنّ "أيّ دولة أو مؤسسة حكومية أو منظمة دولية، بما فيها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، تقدّم معلومات تسهِّل ارتكاب مثل هذه الجرائم ستُعرِّض نفسها للمساءلة القانونية الدولية".

وشدّدت كذلك على أنّ "تحديد مكافأة مالية لا يلغي التواطؤ في الجريمة ولا يمنح الحصانة من المساءلة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت عن "تخصيص مكافأة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار للأشخاص الذين يمتلكون معلومات عن المنشآت والمعدات والتقنيات والعاملين المرتبطين في البرنامج النووي الإيراني"، ودعتهم إلى "تقديم ما لديهم من معلومات".

وقالت الوزارة، في بيان، السبت، إنّ "المكافأة تشمل معلومات عن المنشآت والتجهيزات النووية، والعلماء والموظفين العاملين في هذا المجال، فضلًا عن الأفراد والمؤسسات "المتورّطة" في نقل المعدّات النووية"، بحسب تعبيرها.

الكلمات المفتاحية
أميركا إيران العدوان على إيران وزارة الخارجية الأميركية
إقرأ المزيد
المزيد
بعثة إيران في فيينا:
بعثة إيران في فيينا: "برنامج المكافآت" الأميركي عدوانٌ يستقطب شركاء مجرمين وإرهابيين 
إيران منذ 50 دقيقة
رضائي للأميركيين: إذا بدأتم حربًا فستواجهون ردًا مدمّرًا
رضائي للأميركيين: إذا بدأتم حربًا فستواجهون ردًا مدمّرًا
إيران منذ 3 ساعات
جلالي: بوتين قال لرضائي
جلالي: بوتين قال لرضائي "إنّ شجاعة الشعب الإيراني أدهشتنا وأدهشت العالم أجمع"
إيران منذ 3 ساعات
مهاجراني: سنطالب بحقوق الإيرانيين إزاء خسائر وأضرار الهجمات الأميركية-الصهيونية
مهاجراني: سنطالب بحقوق الإيرانيين إزاء خسائر وأضرار الهجمات الأميركية-الصهيونية
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
بعثة إيران في فيينا:
بعثة إيران في فيينا: "برنامج المكافآت" الأميركي عدوانٌ يستقطب شركاء مجرمين وإرهابيين 
إيران منذ 50 دقيقة
جلالي: بوتين قال لرضائي
جلالي: بوتين قال لرضائي "إنّ شجاعة الشعب الإيراني أدهشتنا وأدهشت العالم أجمع"
إيران منذ 3 ساعات
السيادة المنقوصة في لبنان... استثناء من بعبدا للوصاية الأميركية
السيادة المنقوصة في لبنان... استثناء من بعبدا للوصاية الأميركية
لبنان منذ 4 ساعات
مهاجراني: سنطالب بحقوق الإيرانيين إزاء خسائر وأضرار الهجمات الأميركية-الصهيونية
مهاجراني: سنطالب بحقوق الإيرانيين إزاء خسائر وأضرار الهجمات الأميركية-الصهيونية
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة