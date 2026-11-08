أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أن أي قوة تحاول الوقوف في مواجهة الصمود الراسخ والإرادة الصلبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تواجه سوى الانهيار والزوال أمام الرأي العام العالمي.

العميد شكارجي تناول في مقابلة صحفية المستجدات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية الراهنة في الولايات المتحدة، وما تشهده إدارة ترامب وحزبه من إخفاقات متتالية في ميادين متعددة لا تقتصر على كونها تقلبات في السياسة الداخلية بل هي تجسيد لحقيقة استراتيجية تتمثل في عدم القدرة على مواجهة الإرادة الإيرانية.

وأوضح أن إخفاق استراتيجيات "الضغط الأقصى" وعقائد العدوان والسياسات العسكرية الأميركية في تحقيق أهدافها أمام قدرات الردع والصلابة التي تتمتع بها القيادة والقوات المسلحة الإيرانية، هو أمر بات جليًا للمحللين الدوليين.

واستطرد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قائلًا: إن السياسات العدائية التي انتهجتها واشنطن وإخفاقاتها المتكررة في منطقة غرب آسيا وتراجع فاعلية ترسانتها العسكرية قد أدى إلى زعزعة أسس النفوذ الأميركي، مضيفًا أن المحاولات التي قادها ترامب وحلفاؤه لتقويض إيران قد ارتدت عليهم مما جعلهم عرضة للتآكل الاستراتيجي والأزمات الداخلية جراء الهزائم التي فرضتها القوات المسلحة الإيرانية ومحور المقاومة.

وختم العميد شكارجي بالإشارة إلى أن هذه الهزيمة الاستراتيجية تعد دليلًا على تحول موازين القوى العالمية، مؤكدًا مجددًا أن أي مواجهة مع إيران لن تنتهي إلا بزوال القوى المعتدية.

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