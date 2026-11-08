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إيران

إيران

بحرية الحرس الثوري: ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في مضيق هرمز لمخالفتها قواعدنا

2026-11-08 12:52
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أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلاميّة في بيانٍ لها اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنه منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وحتى الآن، تعرّضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة، كانت تسلك مسارًا غير مسموح به في مضيق هرمز، لانفجارات وحرائق شديدة، وقد غطّى الدخان الناتج عن احتراق هذه الناقلات سماء مضيق هرمز.

وأضافت: "إنّ هذه الناقلات تحترق بسبب إطفائها أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، وبسبب أعمال جيش التهريب والعدوان الأميركي".

وأشارت بحرية الحرس إلى أن القواعد الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز أُعلنت مرارًا أمام جميع السفن، وإنّ مخالفة السفن لهذه القواعد ومرافقتها لجيش التهريب الأميركي من أجل العبور عبر المسارات غير المسموح بها في مضيق هرمز، لن يكون مصيرها سوى هذا المصير.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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