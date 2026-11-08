أُصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، صباح اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جراء اعتداء مستوطنين صهاينة عليهم في منطقة وادي الشاعر شرقي مدينة سلفيت، فيما تواصلت هجماتهم في الضفة الغربية.

وفي الخليل، هاجمت جماعات من المستوطنين منازل المواطنين في منطقة وادي الرخيم جنوبي المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قطعان المستوطنين صباح اليوم، منزل لمواطن فلسطيني في منطقة المراجم، الواقعة بين المغير ودوما جنوب نابلس.

كما مارس المستوطنون أعمال استفزازية بحق المواطنين مواطن الفلسطينيبن وممتلكاتهم في المنزل.

وفي طوباس، سرق مستوطنون معدات زراعية تستخدم في ري كرم من العنب يعود لمواطن فلسطيني في منطقة الثعلة شرق طمون.

كذلك اعتدى مستوطنون على المزراعين جنوبي بلدة سنجل في رام الله، واقتحمت مجموعات أخرى مدرسة أبو فلاح شرق المدينة.

وكان مستوطنون قد اعتدوا الليلة الماضية على منزل مواطن فلسطيني في شارع السلام بمدينة الخليل، وحطموا زجاج نوافذه، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين البلدة القديمة في المدينة، بحماية قوات الاحتلال، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بالقوة.

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