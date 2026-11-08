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لبنان

ثانوية المهدي - الغازية تكرّم شهداءها برعاية بيرم
لبنان

ثانوية المهدي - الغازية تكرّم شهداءها برعاية بيرم

2026-11-08 13:53
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وفاءً لمن صنعوا بتضحياتهم معاني العزّة والكرامة، واعتزازًا بعوائلهم وأبنائهم، أقامت ثانوية المهدي (ع) – الغازية، برعاية الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، حفلًا تكريميًا لعوائل شهداء "العصف المأكول"، تحت عنوان "صُنّاع الحياة الطيّبة"، وذلك في قاعة مجمع الإمام المهدي (عج) في الغازية.

افتُتح الحفل، الذي حضره عدد من الفعاليات الاجتماعية والتربوية والحزبية في البلدة، إلى جانب عوائل الشهداء، بفقرة قرآنية مميّزة قدّمها فريق الكورال القرآني بمشاركة ثلّة من التلامذة، تلتها كلمة إدارة الثانوية، ألقاها مديرها الحاج ناجي غدار، مؤكّدًا فيها معاني الوفاء للشهداء والاعتزاز بتضحياتهم.

وفي مشهد مؤثّر، دخل أبناء الشهداء في موكب مهيب، حاملين صور آبائهم وشموعًا أضاءت درب الذكرى، في لوحة اختصرت حكاية الغياب والحضور.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية مصطفى بيرم
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