بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ:

"ردًّا على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وشعبِنا وفي إطارِ الردِّ على مجازرِه الوحشيةِ والتي كان آخرُها مجزرتي سوقِ الحضارةِ بالوازعيةِ والمباني السكنيةِ في بني حشيشٍ والتي راحَ ضحيتَها أكثرُ من 120 شهيدًا وجريحًا جلُّهم من النساءِ والأطفالِ، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ، نفذت بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ:

العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ وخزاناتِ أرامكو والمركزَ الماليَّ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وكانتِ الإصاباتُ مباشرةً ودقيقةً بفضل الله وخلفت أضرارًا كبيرةً في المواقعِ المستهدفةِ.

العمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ أرامكو في بقيقَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً وخلفت حرائقَ في المواقعِ المستهدفِة.

أما العمليةُ الثالثةُ فقد استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ ومديريةِ مدغلَ بمحافظةِ مأربَ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ بدرِ الحربيِّ في منطقة المضاربةِ بمحافظةِ لحجٍ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

​إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ عملياتِها العسكريةَ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ للاقتصاصِ لدماءِ شعبِنا حتى ردعِ المعتدي السعوديِّ وسنعملُ على إيلامِه بشكلٍ كبيرٍ بعملياتٍ نوعيةٍ متوكلينَ في ذلكَ على اللهِ ومعتمدينَ عليهِ سبحانه.

​مستمرونَ في فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِه حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدنا العزيز.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ".



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