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لبنان

غارات وقصف مدفعي وتفجيرات صهيونية تطال بلدات عدة جنوبي لبنان
لبنان

غارات وقصف مدفعي وتفجيرات صهيونية تطال بلدات عدة جنوبي لبنان

2026-11-08 17:01
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سجّلت مناطق عدة جنوبي لبنان، سلسلة اعتداءات صهيونية جديدة تنوّعت بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتجريف منازل، وسط استهداف عدد من البلدات والمناطق الحدودية.

وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارتين جويتين على بلدة كفرتبنيت، استهدفت الثانية أطراف البلدة لجهة النبطية الفوقا، فيما استهدفت دبابة ميركافا البلدة بعدد من القذائف، بالتزامن مع قصف مدفعي طالها.

كما استهدف القصف المدفعي "الإسرائيلي" وادي الحجير، وأطراف برعشيت، وحداثا، والمنصوري، ووادي السلوقي، ووادي زبقين، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وأطراف بلدة زوطر الشرقية، وميفدون.

وفي سياق الاعتداءات، نفّذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدتي عيتا الجبل والقنطرة، فيما شهدت زوطر الشرقية تفجيرًا وتجريفًا للمنازل، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق البلدة.

وامتدّت الاعتداءات إلى عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث استهدفت بلدة القنطرة ووادي الحجير انطلاقًا من البلدة، كما سُجّل تمشيط من منطقة السدانة باتجاه وادي شبعا.

كذلك، ألقت قوات الاحتلال قنابل دخانية وحارقة على منطقة شانوح عند أطراف بلدة كفرشوبا لجهة حلتا، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الحدودية.
 

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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