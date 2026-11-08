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إيران

عراقجي: الناخبون الأميركيون اختاروا والكرة الآن في ملعب البيت الأبيض
إيران

عراقجي: الناخبون الأميركيون اختاروا والكرة الآن في ملعب البيت الأبيض

2026-11-08 20:03
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الناخبين الأميركيين أدلوا باختيارهم، معتبرًا أن الدور بات الآن على البيت الأبيض لاتخاذ قراره بشأن المسار المقبل.

وقال عراقجي إن "مقترح اليومين" الذي قدمته طهران لا يزال مطروحًا على الطاولة، داعيًا واشنطن إلى قبول مطالبه، التي تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ومشاهدة النتائج المترتبة على ذلك.

وفي المقابل، حذّر عراقجي من أن اختيار الحرب سيقابل برد إيراني، قائلًا إن المقاتلين الإيرانيين المتمرّسين واليقظين في ميدان المعركة سيجعلون الولايات المتحدة تواجه جحيمًا من النيران.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية عباس عراقجي
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