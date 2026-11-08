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إيران

متكي: لا مفاوضات مع واشنطن من دون قبول شروط إيران.. وسنرفع الحصار بأي وسيلة
إيران

متكي: لا مفاوضات مع واشنطن من دون قبول شروط إيران.. وسنرفع الحصار بأي وسيلة

2026-11-08 21:24
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أكد عضو مجلس الشورى الإيراني منوشهر متكي أن أي مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة ستكون مشروطة بقبول الشروط الإيرانية السبعة، ومن بينها الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، مشدداً على أن طهران لن تقدم مقترحات جديدة إلى واشنطن، وستعمل على رفع الحصار المفروض عليها بأي وسيلة كانت.

وقال متكي إن على الأميركيين الاختيار بين الخضوع للشروط الإيرانية أو أن تتولى طهران تحقيقها بنفسها، معتبراً أن فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والولايات المتحدة في الانتخابات الأخيرة لن يتيح لهما المناورة بعد الآن، وأن هذا الفشل لا يقتصر على ترامب وحده، بل يشمل الإدارة الأميركية بأكملها.

وفي الشق العسكري، أشار متكي إلى أن الأميركيين شنّوا هجماتهم خلال ما وصفها بـ«الحرب المفروضة الثانية» باستخدام قواعد في دول أوروبية، محذراً من أن إيران ستستهدف، بناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي، أي مواقع تشكّل تهديداً لها.

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واشنطن إيران
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