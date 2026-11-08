كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

نيكزاد: القوات المسلحة في جهوزية كاملة ووجود أميركا في المنطقة يمهّد لحرب جديدة
إيران

نيكزاد: القوات المسلحة في جهوزية كاملة ووجود أميركا في المنطقة يمهّد لحرب جديدة

2026-11-08 21:55
102

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد أن القوات المسلحة الإيرانية في جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد، مشدداً على امتلاكها أسلحة حديثة ومتطورة تمثل ثمرة إبداع الشباب الإيراني وطاقاتهم، وأنها مستعدة للدفاع عن البلاد بكل اقتدار.

وفي تصريح لوكالة «إرنا»، اليوم الأحد، قال نيكزاد إن الأعداء أخفقوا في تحقيق أهدافهم، بما فيها محاولات تفكيك أجزاء من الأراضي الإيرانية، والسيطرة على مواردها النفطية، وإثارة الانقسامات داخل بنية الحكم، وإشعال الاضطرابات الداخلية.

وأضاف أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها ترى أن على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة، محذراً من أن استمرار الوجود الأميركي قد يمهّد لاندلاع مواجهة جديدة في المدى القريب.

وأشار نيكزاد إلى أن الأميركيين كانوا يعتقدون، قبل شن هجماتهم، أن الحرب ستنتهي سريعاً وبأقل التكاليف، موضحاً أنهم سعوا من خلالها إلى تدمير الإنجازات النووية الإيرانية، وتغيير النظام السياسي، وإرغام الشعب الإيراني على الاستسلام.

وأكد أن هذه الأهداف لم تتحقق، معتبراً أن واشنطن أخفقت في فهم طبيعة الشعب الإيراني ومسؤوليه وقواته المسلحة، فضلاً عن طبيعة الجغرافيا الإيرانية، وهو ما أسهم في إفشال حساباتها.

وفي سياق حديثه عن الهجمات الأميركية،استذكر نيكزاد الولايات المتحدة  جرائم بحق المدنيين في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي إيران، قائلاً إن القوات الأميركية استخدمت 720 ألف شظية حربية ضد منطقة يقطنها نحو 40 ألف شخص.

وأضاف أن الهجوم تكرر بعد وصول العائلات إلى المنطقة، حيث تعرضت لقصف صاروخي جديد، معتبراً أن إعادة استهداف الموقع في تلك الظروف جرت بصورة متعمدة.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
نيكزاد: القوات المسلحة في جهوزية كاملة ووجود أميركا في المنطقة يمهّد لحرب جديدة
نيكزاد: القوات المسلحة في جهوزية كاملة ووجود أميركا في المنطقة يمهّد لحرب جديدة
إيران منذ 3 ساعات
متكي: لا مفاوضات مع واشنطن من دون قبول شروط إيران.. وسنرفع الحصار بأي وسيلة
متكي: لا مفاوضات مع واشنطن من دون قبول شروط إيران.. وسنرفع الحصار بأي وسيلة
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: الناخبون الأميركيون اختاروا والكرة الآن في ملعب البيت الأبيض
عراقجي: الناخبون الأميركيون اختاروا والكرة الآن في ملعب البيت الأبيض
إيران منذ 5 ساعات
مخبر: فوز الديمقراطيين لن يُحدث تحوّلًا استثنائيًا
مخبر: فوز الديمقراطيين لن يُحدث تحوّلًا استثنائيًا
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
نيكزاد: القوات المسلحة في جهوزية كاملة ووجود أميركا في المنطقة يمهّد لحرب جديدة
نيكزاد: القوات المسلحة في جهوزية كاملة ووجود أميركا في المنطقة يمهّد لحرب جديدة
إيران منذ 3 ساعات
استطلاع يكشف تدنّي التأييد الشعبي الأميركي للحرب على إيران
استطلاع يكشف تدنّي التأييد الشعبي الأميركي للحرب على إيران
عربي ودولي منذ 8 ساعات
بحرية الحرس الثوري: ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في مضيق هرمز لمخالفتها قواعدنا
بحرية الحرس الثوري: ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في مضيق هرمز لمخالفتها قواعدنا
إيران منذ 12 ساعة
شكارجي: أي قوة تواجه إيران مصيرها الفشل
شكارجي: أي قوة تواجه إيران مصيرها الفشل
إيران منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة