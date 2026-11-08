أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد أن القوات المسلحة الإيرانية في جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد، مشدداً على امتلاكها أسلحة حديثة ومتطورة تمثل ثمرة إبداع الشباب الإيراني وطاقاتهم، وأنها مستعدة للدفاع عن البلاد بكل اقتدار.

وفي تصريح لوكالة «إرنا»، اليوم الأحد، قال نيكزاد إن الأعداء أخفقوا في تحقيق أهدافهم، بما فيها محاولات تفكيك أجزاء من الأراضي الإيرانية، والسيطرة على مواردها النفطية، وإثارة الانقسامات داخل بنية الحكم، وإشعال الاضطرابات الداخلية.

وأضاف أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها ترى أن على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة، محذراً من أن استمرار الوجود الأميركي قد يمهّد لاندلاع مواجهة جديدة في المدى القريب.

وأشار نيكزاد إلى أن الأميركيين كانوا يعتقدون، قبل شن هجماتهم، أن الحرب ستنتهي سريعاً وبأقل التكاليف، موضحاً أنهم سعوا من خلالها إلى تدمير الإنجازات النووية الإيرانية، وتغيير النظام السياسي، وإرغام الشعب الإيراني على الاستسلام.

وأكد أن هذه الأهداف لم تتحقق، معتبراً أن واشنطن أخفقت في فهم طبيعة الشعب الإيراني ومسؤوليه وقواته المسلحة، فضلاً عن طبيعة الجغرافيا الإيرانية، وهو ما أسهم في إفشال حساباتها.

وفي سياق حديثه عن الهجمات الأميركية،استذكر نيكزاد الولايات المتحدة جرائم بحق المدنيين في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي إيران، قائلاً إن القوات الأميركية استخدمت 720 ألف شظية حربية ضد منطقة يقطنها نحو 40 ألف شخص.

وأضاف أن الهجوم تكرر بعد وصول العائلات إلى المنطقة، حيث تعرضت لقصف صاروخي جديد، معتبراً أن إعادة استهداف الموقع في تلك الظروف جرت بصورة متعمدة.

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