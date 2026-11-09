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عربي ودولي

أكثر من 200 ألف متظاهر في أمستردام يطالبون بوقف دعم
عربي ودولي

أكثر من 200 ألف متظاهر في أمستردام يطالبون بوقف دعم "إسرائيل"

2026-11-09 08:45
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تظاهر أكثر من 200 ألف شخص في ساحة المتاحف بالعاصمة الهولندية أمستردام، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين حكومة بلادهم بوقف دعم الاحتلال "الإسرائيلي" وقطع التمويل المساند للحرب، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة.

واكتست ساحة المتاحف باللون الأحمر، مع توافد حشود غفيرة من المواطنين ارتدتوا ملابس حمراء استجابة لدعوة منظمات حقوقية وائتلافات نقابية وشعبية للتظاهر تحت شعار "الخط الأحمر".

ووجّه المشاركون رسالة إلى الائتلاف الحاكم في بلادهم، طالبوا فيها بوقف تدفق أموال دافعي الضرائب والصفقات العسكرية إلى "إسرائيل"، وعبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"تواطؤ الحكومة في تمويل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

ورفع المتظاهرون الهولنديون لافتات حملت شعار "لا أموال للإبادة"، مؤكدين ضرورة وقف العدوان والحصار على غزة، وإنهاء التمويل الهولندي المساند للحرب.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة هولندا العدوان الصهيوني على غزة
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