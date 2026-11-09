يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، مع دخول الاتفاق يومه الـ396، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وأسفرت اعتداءات العدو "الإسرائيلي"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، وفقًا لمصادر طبية. إذ أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد المواطنة نرمين سعيد العمور(38 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال، والمواطن محمود فضل أبو حماد جراء قصف مزدوج استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع مساء يوم الأحد، وأسفر أيضًا عن إصابة سبعة مواطنين.

في شمال القطاع أُصيب أربعة مواطنين، أحدهم بجروح خطيرة، جراء استهداف تجمع للمواطنين في منطقة بئر النعجة.

كما نفّذ جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عملية نسف واسعة للمباني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق دباباته نيرانًا كثيفة باتجاه شرق خان يونس.

في سياق التداعيات الإنسانية للمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، شيّع فلسطينيون في مدينة دير البلح وسط القطاع جثامين خمسة مواطنين قضوا جراء انهيار كميات كبيرة من الرمال على خيام تؤوي نازحين جنوبي المدينة، في ليل أمس.

إلى ذلك؛كانت طواقم الدفاع المدني قد انتشلت أربعة من الضحايا من تحت الرمال عقب انهيارها على خيمتين تؤويان عائلات نازحة، ونقلتهم إلى المستشفى. ضمّت قائمة الضحايا ثلاثة أطفال ووالدتهم تحرير نبهان وأبناءها صلاح ومريم أحمد نبهان والطفلة حبيبة حسام الزين.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفياتها استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهيدين واثني عشر مصابًا.

يذكر أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى ألف وستمئة واثني عشر، والمصابين إلى خمسة آلاف وثمانمئة وواحد وثلاثين، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 849.

أما منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام 2023، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 74 ألفًا و642 شهيدًا، و175 ألفًا و959 مصابًا.

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