كتب داني زاكن، في صحيفة «إسرائيل هيوم الإسرائيلية»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مستجدات المباحثات مع إيران والخيارات المطروحة، مشيرًا، وفقًا لمصدر سياسي، إلى أن القوات الأميركية لا تزال مستعدة لتنفيذ "هجوم" (اعتداء) إذا اتُّخذ القرار بذلك، على الرغم من استمرار المفاوضات، وأن الحصار البحري وسياسة الضغط الاقتصادي المكثّف مستمران في المرحلة الراهنة.

بحسب الصحيفة، حذّر نتنياهو خلال المحادثة من محاولات إيران التقدم نحو امتلاك سلاح نووي، لا سيما في مجال آلية التسلّح، وفقًا لزعمه، مشددًا على ضرورة وقف هذه المحاولات قبل تحقيق اختراق يقرّب طهران من امتلاك القنبلة النووية.

في المقابل، قال أحد المشاركين في المحادثة إنه ينبغي أخذ احتمال تجدد الحرب نتيجة هجوم كهذا في الحسبان، إلى جانب تداعياته الخطيرة على دول الخليج، والتي تعارض غالبيتها هذا التصعيد.

هذا؛ وتعهّد ترامب بمواصلة سياسة الضغط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي ما لم يُضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وألا تشكّل بعد ذلك "تهديدًا لدول المنطقة".

في سياق متصل، أفاد مصدران دبلوماسيان بأن ملف غزة وضرورة المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق ترامب طُرحا، خلال محادثتين بين نتنياهو وترامب، في الأيام الأخيرة. شارك، في المحادثات المتعلقة بهذا الملف، المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واللذان شددا على الحاجة العاجلة إلى إيصال المساعدات إلى سكان القطاع خلال فصل الشتاء، وعلى ضرورة البدء بخطوات تتيح للحكومة التكنوقراطية الفلسطينية مباشرة عملها فعليًا.

كما عرض نتنياهو، وفقًا للمصدرين، صورة الوضع من وجهة نظره، فرأى أن حركة حماس غير مستعدة للتخلي عن سلاحها، خلافًا لما نص عليه اتفاق النقاط العشرين الذي طرحه ترامب. كما أشار إلى أن القوات الأجنبية المفترض أن تنتشر في غزة لا تبدي استعدادًا لدخول القطاع قبل تسليم حماس سلاحها.

وأضاف أحد المصادر للصحيفة أن ترامب أبدى اهتمامًا أيضًا بالخيارات السياسية المطروحة لتشكيل حكومة في «إسرائيل»، في أعقاب تكليف رئيس "الدولة" (الكيان) إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار!»...

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