كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هل ترك الرئيس عون مكاناً للصلح؟

عين على العدو

بين
عين على العدو

بين "تهديد" إيران وأزمة الحكم في "إسرائيل".. محادثة ترامب ونتنياهو تكشف ارتباكًا

2026-11-09 09:39
141

كتب داني زاكن، في صحيفة «إسرائيل هيوم الإسرائيلية»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مستجدات المباحثات مع إيران والخيارات المطروحة، مشيرًا، وفقًا لمصدر سياسي، إلى أن القوات الأميركية لا تزال مستعدة لتنفيذ "هجوم" (اعتداء) إذا اتُّخذ القرار بذلك، على الرغم من استمرار المفاوضات، وأن الحصار البحري وسياسة الضغط الاقتصادي المكثّف مستمران في المرحلة الراهنة.

بحسب الصحيفة، حذّر نتنياهو خلال المحادثة من محاولات إيران التقدم نحو امتلاك سلاح نووي، لا سيما في مجال آلية التسلّح، وفقًا لزعمه، مشددًا على ضرورة وقف هذه المحاولات قبل تحقيق اختراق يقرّب طهران من امتلاك القنبلة النووية.

في المقابل، قال أحد المشاركين في المحادثة إنه ينبغي أخذ احتمال تجدد الحرب نتيجة هجوم كهذا في الحسبان، إلى جانب تداعياته الخطيرة على دول الخليج، والتي تعارض غالبيتها هذا التصعيد.

هذا؛ وتعهّد ترامب بمواصلة سياسة الضغط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي ما لم يُضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وألا تشكّل بعد ذلك "تهديدًا لدول المنطقة".

في سياق متصل، أفاد مصدران دبلوماسيان بأن ملف غزة وضرورة المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق ترامب طُرحا، خلال محادثتين بين نتنياهو وترامب، في الأيام الأخيرة. شارك، في المحادثات المتعلقة بهذا الملف، المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واللذان شددا على الحاجة العاجلة إلى إيصال المساعدات إلى سكان القطاع خلال فصل الشتاء، وعلى ضرورة البدء بخطوات تتيح للحكومة التكنوقراطية الفلسطينية مباشرة عملها فعليًا.

كما عرض نتنياهو، وفقًا للمصدرين، صورة الوضع من وجهة نظره، فرأى أن حركة حماس غير مستعدة للتخلي عن سلاحها، خلافًا لما نص عليه اتفاق النقاط العشرين الذي طرحه ترامب. كما أشار إلى أن القوات الأجنبية المفترض أن تنتشر في غزة لا تبدي استعدادًا لدخول القطاع قبل تسليم حماس سلاحها.

وأضاف أحد المصادر للصحيفة أن ترامب أبدى اهتمامًا أيضًا بالخيارات السياسية المطروحة لتشكيل حكومة في «إسرائيل»، في أعقاب تكليف رئيس "الدولة" (الكيان) إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار!»...

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
مستشار استراتيجي صهيوني:
مستشار استراتيجي صهيوني: "إسرائيل" فقدت السيطرة على أمنها
عين على العدو منذ 3 ساعات
"والا": استعدادات لدخول القوة الأجنبية إلى غزة.. "إسرائيل" تخشى الخطوة الأميركية
عين على العدو منذ 3 ساعات
بين
بين "تهديد" إيران وأزمة الحكم في "إسرائيل".. محادثة ترامب ونتنياهو تكشف ارتباكًا
عين على العدو منذ 4 ساعات
اعترافٌ
اعترافٌ "إسرائيلي"... جيشنا يخدع ويكذب
عين على العدو منذ يومين
مقالات مرتبطة
الجيش الإيراني: تحركات القوات المسلحة ترتكز على تجاوز القيود الجغرافية
الجيش الإيراني: تحركات القوات المسلحة ترتكز على تجاوز القيود الجغرافية
إيران منذ 28 دقيقة
حرس الثورة: مضيق هرمز مغلق بالكامل وتدمير أنظمة ملاحة معادية
حرس الثورة: مضيق هرمز مغلق بالكامل وتدمير أنظمة ملاحة معادية
إيران منذ 47 دقيقة
من واشنطن إلى طهران و
من واشنطن إلى طهران و"تل أبيب" وأوروبا: هل تفرض كلفة الحرب العودة إلى التفاوض؟
مقالات منذ ساعة
عراقجي: شعوب منطقتنا كالمواطنين الأميركيين سئمت من خداع
عراقجي: شعوب منطقتنا كالمواطنين الأميركيين سئمت من خداع "إسرائيل"
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة