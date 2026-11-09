نقل موقع "والا الإسرائيلي"، عن مصادر "أمنية"، أنه خلال الأسبوعين الأخيرين شوهد ضباط من جيوش أجنبية، برفقة قوة عسكرية أميركية، في منطقة الحدود مع قطاع غزة، في إطار الاستعدادات لدخول القوة متعددة الجنسيات إلى عمق أراضي القطاع، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية كانت قد وافقت على السماح للولايات المتحدة بإدخال قوة أولية متعددة الجنسيات قوامها نحو 250 جنديًا أجنبيًا.

حتى الآن، الدول التي أبدت للولايات المتحدة استعدادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان، والتي عرضت تقديم مساعدة طبية ولوجستية، وكوسوفو التي عرضت المساعدة في مهام "الأمن" والشرطة، وأوغندا وألبانيا.

بحسب موقع «والا» فإن أحد أسباب التأخير في تشكيل تركيبة القوة متعددة الجنسيات هو الضغط الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الولايات المتحدة، للسماح لبلاده بالمشاركة في المهام المختلفة في قطاع غزة، بهدف توسيع نفوذها الإقليمي. تعارض "تل أبيب" بشدة أي مشاركة تركية، على خلفية سياسة أنقرة تجاه "إسرائيل"، وتصريحات أردوغان، وحقيقة أن تركيا تستضيف قيادة حماس، والتي وجّهت، وفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، الهجوم الذي وقع في ضواحي الخليل قبل أكثر من أسبوعين، وسقط فيه جنديان من الجيش "الإسرائيلي".

هذا؛ وقال الموقع إن خشية المؤسسة الأمنية تنبع من السياسة التي قد تنتهجها الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل"، ومن السرعة التي قد تدخل بها قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. يأتي ذلك على خلفية خشية أن يتخذ المزاج السائد، في قمة الإدارة الأميركية، منحًى أكثر تشددًا ضد "إسرائيل"، لا سيما في أعقاب إخفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

كذلك نقل الموقع عن مصدر أمني قوله: "ليس أمرًا منفصلًا عن الواقع أن تستيقظ فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية ذات يوم، لتكتشف وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد جنود فرقة غزة. يتعين على "إسرائيل" أن تكون مستعدة لعدد من السيناريوهات السياسية والأمنية التي تترتب عليها تداعيات ميدانية".

كما أشار الموقع إلى أن القاعدة الأميركية تتوسع، حيث "يواصل الجيش الأميركي نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى القاعدة الخاصة في منطقة اللواء الجنوبي التابع لفرقة غزة، غير بعيد عن الحدود. تشمل المركبات شاحنات وسيارات جيب مدرعة لنقل القوات وقادرة على اجتياز التضاريس الوعرة ومركبات للإخلاء الطبي، ومركبات مدرعة مزودة برشاشات".

وأضاف بأن: "الحديث يدور عن قاعدة للجيش "الإسرائيلي" سُلّمت إلى الولايات المتحدة. لقد أُقيمت حولها أبراج مراقبة، ونُصبت وسائل مراقبة وإنارة، وجُدّد السياج المحيط بها، ويتولى جنود أميركيون مسلحون تأمينها على مدار 24 ساعة يوميًا".

أوضح أيضًا أنه: "من المفترض أن تتولى القوة الأولية متعددة الجنسيات تأمين منطقة المدينة. وفقًا لمصادر أمنية، فإن عدد الفلسطينيين الذين سيخضعون للتفتيش الأمني ويدخلون إلى مجمّع المدينة الجديدة سيكون محدودًا، وستُعرّف الخطوة بأنها «مشروع تجريبي»".

ختم الموقع بالقول: "من المهم التشديد على أنه لا توجد، في الوقت الراهن، جداول زمنية للتقدم في المشروع. يأتي ذلك في ظل معارضة المستوى السياسي لإعادة إعمار قطاع غزة، من دون نزع سلاح حماس وتسليم السيطرة على القطاع إلى طرف ثالث".



الكلمات المفتاحية