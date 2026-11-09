رأى القائد السابق لتشكيل الدفاع الجوي والمستشار الاستراتيجي في جيش الاحتلال الصهيوني العميد (احتياط) تسفيكا حاييموفيتش أن "إسرائيل" فقدت السيطرة على أمنها،وهي باتت تتأرجح، ومعها المنطقة بأسرها منذ عدة أسابيع، "بين استئناف القتال في مواجهة إيران وبين تحقيق اختراق في المفاوضات، وبين قرار اتُّخذ بالفعل وآخر لمًا يُتخذ بعد".

في مقال له، نُشر اليوم الاثنين (09 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، في صحيفة "إسرائيل هيوم" كتب حاييموفيتش يقول: "في محاولتنا تقدير موعد استئناف القتال، نتخلى عن الانشغال بأربعة أسئلة أكثر جوهرية بكثير:

1. ما أهداف القتال؟ فمن جهة، يتحدثون عن إسقاط النظام في طهران (هل هذا ممكن؟)، ومن جهة أخرى، عن تدمير القدرات النووية، وهي القدرات التي أُعلن بالفعل، قبل نصف سنة وسنة، أنها دُمّرت.

2. ما الأهداف العسكرية وأهداف الهجمات، وهل تخدم تحقيق أهداف الحرب، وكيف؟ لقد رأينا بالفعل، في المعركتين السابقتين، أن أهداف الهجمات لا تتطابق بالضرورة معها، على سبيل المثال، الطلعة الجوية الختامية في عملية «الأسد» التي خُطّط لها ضد أهداف تابعة للنظام.

3. ما آلية إنهاء المعركة؟ لم تُحدَّد مثل هذه الآلية في أيٍّ من المعركتين السابقتين. إذا كانت قد حُدّدت، فما الشروط المطلوبة لدعمها؟ ينبغي الإجابة عن هذه الأسئلة قبل الخروج إلى المعركة. حقيقة أن سبع جبهات لا تزال مفتوحة تدل على أن آليات إنهاء المعركة ليست بالضرورة جزءًا من التخطيط لها.

4. قد يكون السؤال الأكثر إثارة للقلق بينها جميعًا: كيف جعلنا مفهومًا مستعارًا من القتال في مواجهة حماس أمرًا طبيعيًا، وهو «جولة»، وها نحن الآن في «جولة» أخرى في مواجهة إيران؟ لا تستطيع "إسرائيل" أن تسمح لنفسها بخوض معركة ضارية في مواجهة إيران كل نصف سنة، منذ «زئير الأسد»، أو كل سنة ونصف منذ «الأسد الصاعد». كيف نمنع ترسّخ هذا التصوّر؟.. لن يكون من الصواب الانشغال بمسألة التوقيت، والتي ليست سوى وسيلة يُفترض أن تخدم الأهداف، وتقدّم إجابات عن القضايا المطروحة، إلا بعد أن نجيب عن هذه الأسئلة".

أضاف العميد الصهيوني: "عندما يكون القرار بيد شخص واحد، فإن المصالح التي كانت متطابقة في الماضي لم تعد بالضرورة كذلك. كما أن منظومة المعايير باتت سياسية أيضًا في الولايات المتحدة كما في "إسرائيل"، يتحوّل النقاش الجوهري إلى أمر هامشي. نصبح جزءًا من برنامج تلفزيون الواقع: «متى سيقرّر ترامب استئناف العملية في إيران؟». وربما نفاجأ، على العكس من ذلك، بالإعلان فجأة عن اتفاق الأحلام الذي تحقق بفضل الضغط الاقتصادي والمعارك العسكرية؟ الأيام وحدها ستُظهر ذلك".

خصخصة "الأمن القومي"

تابع حاييموفيتش: "لقد أدركنا بالفعل أن قرار استئناف المعركة في مواجهة إيران لا تتخذه "إسرائيل". في أفضل الأحوال، نحن شركاء في بلورة هذا القرار، وليس مؤكدًا إطلاقًا أن هذا هو الوضع حاليًا. أما في الحال الأرجح، فنحن خاضعون لقرار الرئيس ترامب. إعلانه إلغاء أموال المساعدات الأميركية لـ"إسرائيل"، وهي مساعدات عسكرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، في إطار اتفاق مدته 10 سنوات، يسري مفعوله حتى نهاية العام 2028، وقد وُقّع خلال ولاية الرئيس أوباما، وهو قرار اتُّخذ بناءً على توصية رئيس الحكومة نتنياهو أو بموافقته، له تداعيات بعيدة المدى".

وقال: "في البُعد الضيق، يدور الحديث عن إلغاء مبلغ كبير خُصّص لتعزيز القدرات وبناء القوة العسكرية، منها قدرات ومكوّنات لا يوجد بديل "إسرائيلي" لجزء كبير منها (الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية ومروحيات النقل والذخائر الخاصة). لقد خُصّص جزء من المساعدات أيضًا لتعزيز الإنتاج "الإسرائيلي"، والذي طُلب منه في السنوات الأخيرة زيادة وتيرة الإنتاج إلى ضعفيها وثلاثة أضعافها. هكذا، لم يمضِ سوى نحو ثلاثة أسابيع على افتتاح خط إنتاج في الولايات المتحدة لصواريخ اعتراض القبة الحديدية، بحضور كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، وهو خط يعتمد إلى حد كبير على أموال المساعدات نفسها. سيتعين علينا من الآن فصاعدًا استكمال هذه الميزانية من الموازنة "الإسرائيلية"، والتي خُصّص جزء كبير منها بالفعل لالتزامات مستقبلية، وتعاني أصلًا عجزًا غير مسبوق بعد ثلاث سنوات من الحرب. ولن يؤدي إلغاء المساعدات إلا إلى زيادة العجز".

أضاف: "أما في البُعد الواسع، فإن قرار الرئيس ترامب وإعلانه إلغاء أموال المساعدات يشكّلان مرحلة إضافية في المنحدر الذي تفقد فيه "إسرائيل" أميركا: الرأي العام،و الذي يصبح أكثر معارضة وعداءً؛ والدعم من الحزبين، الذي فقدناه بالفعل لدى الجانب الذي اخترناه بوضوح (ترامب)؛ وحتى الجمهوريون، الذين رأينا موقفهم من الرئيس في الانتخابات الأخيرة، وسمعنا منه بالفعل موقف نائب الرئيس من "إسرائيل" ودورها في النتائج".

وأكد حاييموفيتش أن لهذين البُعدين تأثير مباشر في الأمن القومي لـ"إسرائيل"، على المدى الفوري وفي السنوات المقبلة. وقال: "ستنتهي ولاية الرئيس ترامب بعد عامين. وينبغي أن نبدأ اليوم عملية الترميم وإصلاح العلاقات استعدادًا لليوم التالي. علينا العمل على استعادة الدعم الأميركي وحشده من جديد، لأنه ضروري لأمننا القومي، بدءًا من توفير الغطاء واستخدام حق النقض ضد القرارات في الأمم المتحدة، وصولًا إلى الشراكة والقتال المشترك في مواجهة التهديدات المشتركة. يجب القيام بذلك كله؛ مع الحرص على أن يبقى الأمن القومي لـ"إسرائيل" واتخاذ القرارات في أيدينا. يمكن الإصلاح، ويجب التغيير، ومن الأفضل أن نبدأ منذ الأمس".

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