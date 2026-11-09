أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن: "الخطة الإيرانية ذات اليومين لا تزال مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن هذا المقترح يعكس ذروة حسن نية طهران، ومن شأنه، في حال لبّت واشنطن مطالب إيران، أن يوفر الأرضية لعودة الأمن إلى مضيق هرمز وبدء مسار جديد في غضون يومين.

هذا؛ وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مستهل مؤتمره الصحفي، اليوم الإثنين (9 تشرين الثاني 2026): أتقدم بالشكر والتقدير لمدافعي الوطن؛ سواء أولئك المرابطين على الحدود لحماية سيادة إيران وأمنها، أم القوات التي تذود عن البلاد في وحدات الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونعلم أن هؤلاء الأعزاء يواصلون الدفاع عن الوطن على مدار الساعة، منذ أشهر. إننا نشكر هؤلاء المدافعين أنفسهم، وكذلك عائلاتهم التي تدعم مدافعي الوطن بصبر وشجاعة".

وتابع: إن النقطة الأخرى تتعلق بما يجري في منطقتنا، والذي نتطرق إليه بطريقة أو بأخرى كل أسبوع، ألا وهو الكارثة الإنسانية في غزة والضفة الغربية. على الرغم من التفاهم الذي وُقع قبل أشهر عدة، في شرم الشيخ، إلا أن الكيان الصهيوني لا يعير أي اهتمام حتى لذلك التفاهم؛ تفاهم كان هذا الكيان نفسه طرفًا فيه، وكانت أكبر داعميه الولايات المتحدة؛ فهي المبادِر والمقترِح له".

وأضاف بقائي: إننا نواجه، في فصل الشتاء، واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية؛ فالأهالي في غزة يعانون البرد والأمطار ومشكلات عديدة وهم محرومون من الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية. من الواضح أن منع دخول الإمدادات الضرورية والأدوية والمساعدات الإنسانية يشكل جزءًا من حملة الكيان الصهيوني لإبادة الفلسطينيين. وتظهر الإحصاءات أنه من أصل 600 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية كان من المفترض أن تدخل غزة وفقًا لتفاهم شرم الشيخ، لا يدخل سوى نحو 120 إلى 122 شاحنة يوميًا، وهذا لا يلبي بالتأكيد احتياجات نحو مليوني نازح فلسطيني في القطاع".

وأردف قائلًا: في الوقت ذاته، فإن الهجمات المستمرة للكيان الصهيوني على النازحين وخيامهم، فضلًا عن ممارسات المستوطنين ضد الأهالي في الضفة الغربية، قد خلقت وضعًا يجب على كل صاحب ضمير إنساني أن يحتج عليه؛ لأننا نشهد ظلمًا واضطهادًا صارخًا. لقد صعّد الكيان الصهيوني جرائمه، في الأيام الأخيرة، وزاد من حجم هجماته. كل هذه الأخبار والتقارير تفرض على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى اتخاذ خطوات جدية.

وأضاف بقائي: نأسف؛ لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، تحت تأثير النفوذ الأميركي، لم يتخذا حتى الآن أي خطوة فاعلة في هذا الصدد. كما أن منظمة التعاون الإسلامي تحمل مسؤولية واضحة تمامًا في هذا المجال؛ إذ إن الغاية الأساسية من تأسيس المنظمة كانت مواجهة الاحتلال ومنع أطماع وهيمنة الكيان الصهيوني.

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