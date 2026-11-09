أجرى ممثل الموفد الصيني الخاص بشؤون غرب آسيا المُعّين حديثًا جاي جون محادثات مع مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد علي بك، في العاصمة الإيرانية طهران، تناولت العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة لا سيما الوضع في اليمن ومستقبل منظومة المنطقة الأمنية.

هذا؛ وأعلن محمد علي بك المدير العام لشؤون الخليج الفارسي، في وزارة الخارجية الإيرانية، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه استقبل الموفد الصيني والوفد المرافق له، موضحًا أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف: "نوقشت، خلال اللقاء، آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الوضع في اليمن، وتأكيد الطرفين ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية". وأشار علي بك إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا الرؤى المطروحة بشأن مستقبل النظام الأمني الإقليمي، وأكدا أهمية استمرار المشاورات والتنسيق بين طهران وبكين.

في وقت سابق، صرّح ماو نينغ، وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن تشاي جون الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط سيزور إيران وعُمان والسعودية، في النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر"، للإسهام في إرساء السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة بعض مبادرات ومقترحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرامية إلى تعزيز السلام والأمن في "الشرق الأوسط".

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