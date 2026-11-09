أكد الكاتب والإعلامي كمال بن يونس أن نتائج الانتخابات الأخيرة، في الولايات المتحدة الأميركية، تُمثّل محطة مفصلية وانتصارًا سياسيًا جديدًا لأطفال الحجارة في فلسطين ولرموز الانتفاضات الفلسطينية وشهدائها ومجاهديها كافة، فضلًا عن كل الداعمين للقضية الفلسطينية وحركات التحرر. وقدم لموقع "العهد" الإخباري قراءة تحليلية معمقة للمشهد السياسي الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية.

عقود من النضال والمقاومة

يشير بن يونس إلى أن هذا التحول في الولايات المتحدة، والذي برز جليًا خلال انتخابات الكونغرس النصفية الأخيرة، هو ثمرة دعم واسع تقوده قادة المقاومة الوطنية في لبنان ودول محور الجهاد والمقاومة وصولًا إلى إيران. يؤكد أن هذه النتائج الأميركية لم تأتِ من فراغ، هي حصيلة عقود طويلة من نضال شعب فلسطين منذ انطلاق انتفاضة الحجارة، ومحصلة سنوات من الجهود الدبلوماسية والشعبية في المحافل الدولية والجامعات العالمية ومراكز الدراسات. يُبرز في هذا السياق دور أبناء فلسطين ولبنان والجاليات العربية والإسلامية، في دول المهجر، في أوروبا وأميركا لإبقاء القضية حية.

فضح جرائم الاحتلال

يُلفت بن يونس الانتباه إلى أن الجهود الحثيثة للمتضامنين وأبناء الجاليات نجحت في تعرية وفضح المذابح المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، سيما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. كما أسهمت في كشف حجم العدوان الأميركي-الصهيوني على لبنان وإيران.

بناءً على ذلك، يخلص بن يونس إلى فشل الإدارات الأميركية السابقة وصقورها، وتل أبيب كذلك، في تحقيق أهدافهم السياسية بالعدوان على لبنان وفلسطين واغتيال رموز المقاومة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله.

تداعيات الحرب العدوانية

يتطرق بن يونس إلى تداعيات الحروب العدوانية على المنطقة، مبينًا أنها أدت إلى سقوط سياسي مدوٍ لكل من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وامتدت لتطال الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة. لقد أسفرت هذه النتائج عن تقدم الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي على حساب التيارات الصقورية المنحازة للاحتلال "الإسرائيلي".

فرصة تاريخية

في سياق متصل، يرى المحلل التونسي أن هذه الهزات السياسية المتتالية، في عواصم صنع القرار الغربي، تعكس تحولًا جذريًا في وعي الرأي العام العالمي تجاه قضايا "الشرق الأوسط". ويضيف بالقول: "فلم تعد الرواية الرسمية المدافعة عن سياسات الاحتلال قادرة على حجب حقائق الميدان، ما يضع النخب الحاكمة في الغرب أمام اختبار حقيقي لإعادة تقويم سياساتهم الخارجية، ويدفع نحو تصاعد التيارات الداعية للعدالة وإنصاف حقوق الشعوب المضطهدة."

يختتم بن يونس تحليله بالتأكيد أن هذه المعطيات تفتح نافذة أمل وفرصة حقيقية أمام الدول العربية وشعوبها وأبناء الجاليات والمهاجرين وحاملي الجنسيات المزدوجة في الغرب، للالتفاف حول جهود وقف الحروب والاعتداءات المستمرة على إيران ولبنان وفلسطين وعموم المنطقة. كما تشكل دافعًا أساسيًا لدعم مساعي إرساء نظام إقليمي ودولي جديد يوازن بين موازين القوى العادلة.

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