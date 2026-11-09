كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حصيلة مروعة لمجزرة ارتكبها طيران العدو السعودي، في قرية الشرية في مديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، بلغت 44 شهيدًا و40 جريحًا، في حصيلة غير نهائية؛ جراء عدوان متعمد ومباشر استهدف منازل المواطنين ظهر يوم السبت الماضي (7 تشرين الثاني 2026).

كما أوضحت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، في مسرح الجريمة بقرية الشرية، أن العدوان أسفر عن التدمير الكلي لستة منازل فوق رؤوس ساكنيها، مخلفًا عشرات الضحايا من الشهداء والجرحى، في جريمة تكشف حجم الاستهداف المباشر للمدنيين ومساكنهم.

وأشارت إلى أن طيران العدو السعودي عاود قصف مسرح الجريمة بثلاث غارات، استهدفت طواقم الإسعاف والمنقذين، في اعتداء يضاعف خطورة الجريمة، ويستهدف الجهود الإنسانية المبذولة لإنقاذ الضحايا وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

كذلك حمّلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: "العدو السعودي المسؤولية الجنائية والدولية عن مجزرة الشرية وسائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني"، مؤكدة أن ملفات هذه الجرائم مكتملة الأركان ومدعمة بالأدلة الجنائية والأسماء، وأنها "جرائم لا تسقط بالتقادم".

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في المجزرة والنزول الميداني لمعاينة مسرح الجريمة في قرية الشرية وغيرها من المناطق التي تعرضت للعدوان، والوقوف على حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

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