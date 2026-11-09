كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "نيويورك بوست": ترامب ينتقد فانس علنًا بسبب خطابه "اللاذع" عن الانتخابات النصفية

فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

2026-11-09 11:17
105

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين (09 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، وسط انتشار عسكري في عدة محافظات.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إماتين شرق قلقيلية، وداهمت منازل المواطنين، كما اقتحمت بلدة قبلان جنوب نابلس، وقرية عنبتا شرق طولكرم، وداهمت أحد المنازل فيها.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد رمضان أبو مصطفى وأسامة محمود صالح القني، عقب اقتحام قرية كفر قليل جنوب المدينة، ومداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت شارع حطين ومحيط البلدة القديمة في نابلس، وانتشر جنود الاحتلال على أسطح عدد من المنازل، بالتزامن مع مداهمة منازل أخرى وتفتيشها، إضافة إلى اقتحام شارع مخيم عسكر القديم ومداهمة محل تجاري فيه.

كذلك أقدمت قوات الاحتلال على تجرف أراضي المزارعين الفلسطينيين في جنوب مدينة نابلس، واقتلعت أشجار الزيتون في عدد من الكروم الواقعة بجانب مدرسة الساوية اللبن الثانوية.

في محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين، هم: مهران ناظم بكر، وناظم بكر، ومحمد تيسير عابودي، وعبد الرحمن تيسير عابودي.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا، وداهمت منازل في عدة أحياء، كما اعتقلت المعلم محمد أحمد حماد خلال اقتحام مدرسة الفخيت في مسافر يطا جنوب المحافظة.

وأقدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، على هدم منزل في منطقة الهجرة في مدينة دورا جنوب الخليل. وامتدت الاقتحامات إلى مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث اقتحمت المخيم، من دون أن ترد تفاصيل إضافية بشأن الاعتقالات أو الأضرار الناجمة عن الاقتحام.

في سياق متصل؛ أقدمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة على التعرض للمزارعين الفلسطينيين في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، ومنعوهم من قطاف الزيتون. وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، قرب مقبرة البلدة، وأجبروهم على ترك محاصيلهم ومغادرة أراضيهم.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ ساعتين
غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في الشجاعية.. ودير البلح تودّع ضحايا الانهيار الرملي
غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في الشجاعية.. ودير البلح تودّع ضحايا الانهيار الرملي
فلسطين منذ 4 ساعات
الجرب يصيب 80% من الأسرى في سجون الاحتلال وسط تصاعد القمع والتنكيل 
الجرب يصيب 80% من الأسرى في سجون الاحتلال وسط تصاعد القمع والتنكيل 
فلسطين منذ 21 ساعة
اعتداءات العدو تتواصل على الفلسطينيين في الضفة الغربية
اعتداءات العدو تتواصل على الفلسطينيين في الضفة الغربية
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ ساعتين
محلل وباحث تونسي لـ
محلل وباحث تونسي لـ" العهد": سقوط سياسي مدوٍ لترامب ونتنياهو
خاص العهد منذ ساعتين
غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في الشجاعية.. ودير البلح تودّع ضحايا الانهيار الرملي
غزة.. جيش الاحتلال ينسف منازل في الشجاعية.. ودير البلح تودّع ضحايا الانهيار الرملي
فلسطين منذ 4 ساعات
أكثر من 200 ألف متظاهر في أمستردام يطالبون بوقف دعم
أكثر من 200 ألف متظاهر في أمستردام يطالبون بوقف دعم "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة