شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين (09 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، وسط انتشار عسكري في عدة محافظات.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إماتين شرق قلقيلية، وداهمت منازل المواطنين، كما اقتحمت بلدة قبلان جنوب نابلس، وقرية عنبتا شرق طولكرم، وداهمت أحد المنازل فيها.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد رمضان أبو مصطفى وأسامة محمود صالح القني، عقب اقتحام قرية كفر قليل جنوب المدينة، ومداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت شارع حطين ومحيط البلدة القديمة في نابلس، وانتشر جنود الاحتلال على أسطح عدد من المنازل، بالتزامن مع مداهمة منازل أخرى وتفتيشها، إضافة إلى اقتحام شارع مخيم عسكر القديم ومداهمة محل تجاري فيه.

كذلك أقدمت قوات الاحتلال على تجرف أراضي المزارعين الفلسطينيين في جنوب مدينة نابلس، واقتلعت أشجار الزيتون في عدد من الكروم الواقعة بجانب مدرسة الساوية اللبن الثانوية.

في محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين، هم: مهران ناظم بكر، وناظم بكر، ومحمد تيسير عابودي، وعبد الرحمن تيسير عابودي.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا، وداهمت منازل في عدة أحياء، كما اعتقلت المعلم محمد أحمد حماد خلال اقتحام مدرسة الفخيت في مسافر يطا جنوب المحافظة.

وأقدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، على هدم منزل في منطقة الهجرة في مدينة دورا جنوب الخليل. وامتدت الاقتحامات إلى مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث اقتحمت المخيم، من دون أن ترد تفاصيل إضافية بشأن الاعتقالات أو الأضرار الناجمة عن الاقتحام.

في سياق متصل؛ أقدمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة على التعرض للمزارعين الفلسطينيين في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، ومنعوهم من قطاف الزيتون. وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، قرب مقبرة البلدة، وأجبروهم على ترك محاصيلهم ومغادرة أراضيهم.



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