ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد علنًا، يوم أمس الأحد، نائبه جيه دي فانس، بسبب "خطابه اللاذع" في انتخابات التجديد النصفي الذي ألقى فيه باللوم على الحرب في إيران في الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الجمهوريون يوم الانتخابات.

هذا؛ وعندما سُئل ترامب عمّ إذا كان تحليل فانس العلني لانتخابات التجديد النصفي قد أثّر في علاقته بنائبه، قال الرئيس للصحافيين قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة: "لا، على الإطلاق، لكن الكثير من الناس لم تعجبهم تعليقاته، ولم أحبها".

وأضاف ترامب: "إنه محق، باستثناء أمر واحد. كان عليه أن يدلي بتصريح آخر، وهو أمر أعتقد أنه بالغ الأهمية. لو أتيحت لك الفرصة لتكرار الأمر، هل كنت ستفعله مرة أخرى؟ الجواب هو نعم".

يُذكر أن فانس كان قد انتقد المؤسسة الجمهورية، في منشورٍ على موقع "إكس" يوم الأربعاء الفائت، وذلك بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس وأغلبية مناصب حكام الولايات. وكتب فانس في منشوره: "السبب في خسارتنا هو الحرب. لقد قال الرئيس نفسه ذلك الليلة الماضية. إذا كنتم ترغبون في القول إن الأمر كان يستحق ذلك، وأن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت تستحق ذلك، فافعلوا ذلك".

وأضاف: "لكن الجميع يعلم سبب خسارتنا. وأي نقاش صادق في وجهتنا المقبلة يجب أن يبدأ من هذه النقطة. لا أزال متفائلًا بشأن مستقبل بلدنا"، وتابع متوجهًا إلى الأشخاص الغاضبين: "أنتم على حق، لقد أخبرتمونا بذلك بالفعل".

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