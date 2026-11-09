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لبنان

الحاج حسن: خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام 
لبنان

الحاج حسن: خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام 

2026-11-09 11:30
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تعظيمًا للشهداء صناع الأمجاد والانتصارات وإحياءً ليوم شهيد حزب الله وشهداء بلدة حزين، أقامت شعبة حزين في القطاع الثامن حفل تأبيني وفاءً لدمائهم الطاهرة في حسينية البلدة، بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم وفعاليات بلدية واختيارية وعلمائية وعوائل الشهداء وحشد من الإخوة والأخوات.

استهل الحفل بتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم للقارئ محمد إبراهيم. كما ألقى الدكتور حسين الحاج حسن كلمة حزب الله مؤكدًا أن لبنان، بشعبه ودول الطوق، يقع في صلب المعادلة الإقليمية المرتبطة بمضيق هرمز، فهو ورقة ضغط استراتيجية كبرى وسلاحًا مؤثرًا. 

كما أشار إلى أن التجربة أثبتت تورط الإدارة الأميركية، في حسابات خاطئة، أدت إلى هزائم سياسية لحزبها الجمهوري في الانتخابات النصفية نتيجة الصراع مع إيران وانعكاسات الملف الإسرائيلي.

في قراءته للمشهد العسكري والسياسي، شدد الحاج حسن على أن إيران تملك القدرة على إلحاق أذى بالغ وتدمير القواعد الأميركية في المنطقة، وهو ما تحاول واشنطن التكتم عليه، مؤكدًا أن طهران لا تريد الحرب، ولكنها تستعد لها بكل قوة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لفرض الاستسلام، وهو أمر مستحيل.

ورفض الحاج حسن محاولات الفصل والتنصل من المسؤولية الإقليمية، مشددًا على أن أي اتفاق محتمل في المستقبل يجب أن يشمل بالضرورة لبنان وكل الأطراف المعنية بالمواجهة دفاعًا عن غزة وفلسطين وعميق قضايا الأمة.

وختم الحاج حسن بالتأكيد أن خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام، ودماء الشهداء والجرحى والأسرى، مستشهدًا بالآيات القرآنية الكريمة التي تبشر الصابرين بقرب النصر الإلهي؛ مهما اشتدت المحن.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية حسين الحاج حسن يوم الشهيد
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