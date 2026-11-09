أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن شعوب منطقتنا قد سئمت من التضليل "الإسرائيلي"؛ بقدر ما سئم المواطنون الأميركيون.

كما علّق عراقجي على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الرأي العام الأميركي إزاء الكيان الصهيوني، فكتب في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد أدرك الرئيس الأميركي، بوضوح، أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأميركي تكره "إسرائيل" بشدة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في منشوره: "النقطة الجديرة بالاهتمام هي أن الأخير (ترامب) بحسب الظاهر لمّا يدرك سبب هذه المسألة بعد".

وتابع عراقجي يقول: "من الواضح أن الأميركيين قد سئموا من خداع "إسرائيل" للحكومات الأميركية ودفعها نحو حروب لا نهاية لها، ولم يعد بإمكانهم التحمّل، والأمر ذاته ينطبق على منطقتنا".

الكلمات المفتاحية