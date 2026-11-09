توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدًا، صافيًا إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الحال العامة

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الأسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع رطوبة منخفضة.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و23 درجة، بيروت 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع

- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد.

- الثلاثاء: صافٍ إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا، ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار فيتحول الطقس إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 2 إلى 16 درجة، في الداخل من 3 إلى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، ناشطة أحيانًا سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 ٪.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.



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