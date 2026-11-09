كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب

لبنان

العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
لبنان

العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة

2026-11-09 12:38
70

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، غارات جوية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية "إسرائيلية".

واستهدف قصف مدفعي فجرًا أطراف بلدتي حاريص وبرعشيت، فيما طال قصف آخر وادي الحجير، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة.

وفي محور كفرشوبا، تقدمت ثلاث دبابات "إسرائيلية" باتجاه الجهة الشرقية من البلدة، ترافقها ثلاث آليات من نوع "هامر" وسيارة مدنية وجرافة. وعمدت قوات الاحتلال إلى جرف أحد المنازل شرق البلدة.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين على بلدة القنطرة، كما استهدف بلدة كفرتبنيت بغارتين جويتين.

وفي وقت لاحق، تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي، تلاه قصف استهدف بلدة كفرتبنيت.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
لبنان منذ ساعة
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب
لبنان منذ ساعة
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان صافٍ إجمالًا مع ارتفاع في درجات الحرارة
طقس لبنان صافٍ إجمالًا مع ارتفاع في درجات الحرارة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
لبنان منذ ساعة
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب
لبنان منذ ساعة
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان صافٍ إجمالًا مع ارتفاع في درجات الحرارة
طقس لبنان صافٍ إجمالًا مع ارتفاع في درجات الحرارة
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة