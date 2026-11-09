شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، غارات جوية وقصف مدفعي وتحركات عسكرية "إسرائيلية".

واستهدف قصف مدفعي فجرًا أطراف بلدتي حاريص وبرعشيت، فيما طال قصف آخر وادي الحجير، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة.

وفي محور كفرشوبا، تقدمت ثلاث دبابات "إسرائيلية" باتجاه الجهة الشرقية من البلدة، ترافقها ثلاث آليات من نوع "هامر" وسيارة مدنية وجرافة. وعمدت قوات الاحتلال إلى جرف أحد المنازل شرق البلدة.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين على بلدة القنطرة، كما استهدف بلدة كفرتبنيت بغارتين جويتين.

وفي وقت لاحق، تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي، تلاه قصف استهدف بلدة كفرتبنيت.

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