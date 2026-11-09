أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، أنه "لا يختلف عاقلان على اعتبار ما جرى ويجري في جنوب لبنان من سلب لحقوق السيادة اللبنانية وأراضي لبنان بأنه أحد أبرز مفاعيل الجوهر الاستعماري الاقتلاعي الإجلائي التوسعي للإيديولوجية الصهيونية والذي لم يحد اتفاق الإطار من شراهته الماحقة للكرامة الوطنية".

وقال اللقاء في بيان له اليوم الاثنين 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن ما يجري في الجنوب المحتل من تهجير جماعي وتدمير مرعب للحجر والشجر وإحداث تغيير متصل بالبيئة الاقتصادية وقطع للجذور الثقافية ومرتكزات الانتماء للأرض والتاريخ سلوك عدواني مدروس إنفاذًا "للقاعدة التي تقول بـ"خلق الوقائع على الأرض" وهي القاعدة التي سنَّها موشي دايان وزير الحرب الصهيوني الأسبق بصفته أول حاكم عسكري للضفة الغربية وقطاع غزة".

أضاف: "في السياق يأتي اقتلاع العدو الصهيوني لستين ألف شجرة زيتون وتدميرها وسرقة ألف شجرة زيتون عملاقة معمرة الى الداخل المحتل كجريمة حرب موصوفة توازي بغطرستها قتل الآمنين في أرضهم واقتلاعهم من جذورهم وفي البعد الثقافي والنفسي استهداف الذاكرة الجماعية وقطع صلة الأجيال المعاصرة بتراث أجدادهم المرتبط بتلك الشجرة ناهيك عن مكانتها القدسية في الديانات السماوية كرمز للسلام والتجدد والسلامة".

ولفت لقاء الأحزاب إلى أن تدمير شجرة الزيتون خرق لميثاق جنيف الرابع المادة 53 ولائحة لاهاي في المادتين 46 و55 لجهة السياق المتعمد لتقويض سبل عيش المجتمعات وارتباطها الجغرافي بأرضها.

ودعا اللقاء الحكومة اللبنانية ووزارات: الثقافة والخارجية والزراعة إلى "تخصيص يوم وطني لشجرة الزيتون الجنوبية على غرار عيدي العلم والاستقلال لفضح جرائم العدو الصهيوني وتوكيد رمزية شجرة الزيتون في الثبات والصمود والتجذر بالأرض ورفض الاحتلال والإملاءات والشروط التسووية التي تتناقض وعدالة الحق الوطني والقومي".

كما دعا اللقاء "كل الوطنيين الشرفاء شيبًا وشبابًا ورجالًا ونساءً وناشطين وفاعلين سياسيين واجتماعيين إلى إطلاق حملة دعم الزيتونة الجنوبية على شبكات التواصل الاجتماعي وتعميم صورة شجرة الزيتون على بروفيلات الهواتف والصفحات المتعددة (تويتر، واتس اب، وانستغرام) دعمًا للجنوب والجنوبيين".

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